鑽石公主號包機今晚起飛「4醫護隨行」　指揮中心訂上機前檢疫SOP

▲鑽石公主號包機今晚起飛「4醫護隨行」。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

鑽石公主號包機今（21）日將從桃園機場起飛，至羽田機場接回鑽石公主號國人，機上將有1名醫師、3名護理師隨行，機上雖配有4名空服員，但全程不供餐、不提供服務，也希望乘客盡量不要上廁所。中央流行疫情指揮中心透露，已擬定旅客上機前的檢疫SOP，不過要待順利接回後，才會一併公佈。

鑽石公主號包機將於今晚10時30分抵達國門，指揮中心副指揮官何啟功表示，鑽石公主號包機旅客下機後須隔離14天，初步隔離場所為醫院，待二採陰性，才會轉到檢疫場所。

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指揮官陳時中表示，日方對檢疫很有信心，只要可以下船的人，都當作一般人處理，不過，世界各國專家看來還是有一些隱憂，因此只要從接機起，就要按台灣防疫規定走。

▲新冠肺炎鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

陳時中說，對於鑽石公主號旅客與乘客，指揮中心維持一定的想法，「確診的病人不希望他在裡面」，雖然這次空間非常大，且不擁擠，交互感染可能性很低，但仍要保持一定警覺心，上機後的防護衣也要穿著，下機相關檢疫經過上次武漢包機做完檢討，到醫院做一個隔離檢疫，送到集中的檢疫所再觀察14天，這都是必要的。

鑽石公主號搭包機國人，截至20日暫訂為19人，但指揮中心強調，需要經日方病毒採檢為陰性者才能上機。不過，現卻傳出有一名台籍魔術師遲遲等不上檢驗報告，可能趕不上今晚包機，指揮中心表示，如果不幸發生類似情況，將會以專案處理。