LIVE／華航包機今晚載回鑽石公主號台人　指揮中心13:30最新說明

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華航包機今（21日）晚上將接回鑽石公主號上的台灣旅客，搭乘者必須經日方檢驗陰性才能上機，而下機後也須隔離14天，初步隔離場所為醫院，待二採陰性，才會轉到檢疫場所。中央流行疫情指揮中心今下午1點30分將召開記者會，說明疫情與防疫作為、郵輪、開學防疫等議題。

出席這次記者會的包括中央流行疫情指揮中心羅一鈞醫療整備官、中央流行疫情指揮中心莊人祥監測應變官、中央流行疫情指揮中心周志浩執行官、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組張上淳召集人、衛福部食藥署吳秀梅署長、教育部國教署彭富源署長、外交部台灣日本關係協會郭仲熙秘書長。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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鑽石公主號19日解除隔離期，船上500人陸續下船，台灣旅客今日將返回台灣。目前22位台人扣除5名確診者，有17人將搭機回台；2名台籍船員中，也有1人表達搭乘包機意願，還有一名雙重國籍者想回台。指揮中心昨日表示，包機初步名單19人，但所有搭乘者必須經日方檢驗陰性才能上機，包機上會有1名醫師與3位護理師隨行，另會依飛機規格，配有4位空服人員。

根據消息，華航班機編號CAL7550確定今日下午1點從桃園機場飛往日本羽田機場，由737-800機型執行飛航任務，接回台灣人後，晚上10點30分降落桃園機場。乘客下機後須隔離14天，初步隔離場所為醫院，待二採陰性，才會轉到檢疫場所。