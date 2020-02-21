　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／華航包機今晚載回鑽石公主號台人　指揮中心13:30最新說明

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／綜合報導

華航包機今（21日）晚上將接回鑽石公主號上的台灣旅客，搭乘者必須經日方檢驗陰性才能上機，而下機後也須隔離14天，初步隔離場所為醫院，待二採陰性，才會轉到檢疫場所。中央流行疫情指揮中心今下午1點30分將召開記者會，說明疫情與防疫作為、郵輪、開學防疫等議題。

出席這次記者會的包括中央流行疫情指揮中心羅一鈞醫療整備官、中央流行疫情指揮中心莊人祥監測應變官、中央流行疫情指揮中心周志浩執行官、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組張上淳召集人、衛福部食藥署吳秀梅署長、教育部國教署彭富源署長、外交部台灣日本關係協會郭仲熙秘書長。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

鑽石公主號19日解除隔離期，船上500人陸續下船，台灣旅客今日將返回台灣。目前22位台人扣除5名確診者，有17人將搭機回台；2名台籍船員中，也有1人表達搭乘包機意願，還有一名雙重國籍者想回台。指揮中心昨日表示，包機初步名單19人，但所有搭乘者必須經日方檢驗陰性才能上機，包機上會有1名醫師與3位護理師隨行，另會依飛機規格，配有4位空服人員。

根據消息，華航班機編號CAL7550確定今日下午1點從桃園機場飛往日本羽田機場，由737-800機型執行飛航任務，接回台灣人後，晚上10點30分降落桃園機場。乘客下機後須隔離14天，初步隔離場所為醫院，待二採陰性，才會轉到檢疫場所。

ET快訊
第24例北部女群聚關連圖曝光！小女兒同住、外孫女曾探病5分鐘
第24例的外孫女、小女兒確診！「家庭群聚」密切接觸者391人
新冠肺炎再添2例！24例北部女外孫女、小女兒確診
首例死亡白牌司機妹妹食品工廠停工　59員工自主隔離14天
官方證實！四川出現新冠肺炎「二次感染」　治癒回家10天再發病
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

發現白牌運將染疫通報被網友攻擊　醫師蔡文瑞淡然說：大家都在同一艘船

旅行業接力推優惠！濱城機票來回5888元、跟團玩4天只要8988元

鑽石公主號包機「比武漢嚴謹」 　登機先過3關...回台14輛救護車待命

案24北部婦人群聚關連圖曝！小女兒同住、外孫女曾探病5分鐘

鑽石公主號旅客返台！包機座位分三大區　「有症狀者獨立一區」

鑽石公主號19台人搭包機！機上檢疫流程出爐...備紙尿褲、1人1輛救護車送檢

案24北部婦人2家人確診！陳時中：屬「家庭群聚」密切接觸者追蹤391人

鑽石公主號包機起飛羽田機場！魔術師陳日昇也上機...預計22:15抵台

獨／結束隔離！魔術師陳日昇離開鑽石公主號　拍片吶喊「終於下船了」

鑽石公主號CIA7550包機出發了！　總計返台人數20人　

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

2分鐘成品濃縮出彰化人的信仰　國二生超強運鏡讓網跪：太震撼

膽小虎斑浪犬剛愛上人類又要離開　眾人齊護送到新家：這是最後一站

吳亦凡幫女明星配整身衣服！　Angelababy一旁吐槽：睡衣造型嗎

藥師生病累垮拒絕進貨口罩　嘆：取消健保資格就取消吧

澳門學生居家檢疫「2天偷跑8次」　遭舉報狂否認：追蹤系統出問題

發現白牌運將染疫通報被網友攻擊　醫師蔡文瑞淡然說：大家都在同一艘船

旅行業接力推優惠！濱城機票來回5888元、跟團玩4天只要8988元

鑽石公主號包機「比武漢嚴謹」 　登機先過3關...回台14輛救護車待命

案24北部婦人群聚關連圖曝！小女兒同住、外孫女曾探病5分鐘

鑽石公主號旅客返台！包機座位分三大區　「有症狀者獨立一區」

鑽石公主號19台人搭包機！機上檢疫流程出爐...備紙尿褲、1人1輛救護車送檢

案24北部婦人2家人確診！陳時中：屬「家庭群聚」密切接觸者追蹤391人

鑽石公主號包機起飛羽田機場！魔術師陳日昇也上機...預計22:15抵台

獨／結束隔離！魔術師陳日昇離開鑽石公主號　拍片吶喊「終於下船了」

鑽石公主號CIA7550包機出發了！　總計返台人數20人　

發現白牌運將染疫通報被網友攻擊　醫師蔡文瑞淡然說：大家都在同一艘船

邱顯智爆死亡個案「殯葬人員未被告知病況」 蘇貞昌：防疫作為有整套作業

他暗戀火辣女神...被四海幫逼幫還5萬賭債　還慘遭「綑綁套頭」兇殘凌虐

台灣蛇類超怕人！比你還膽小　動物園教「2原則」保持最美距離

疫情直襲信義區！百貨業績狂掉…他憂：房價要跌了嗎？　網點出關鍵

鑽石公主包機回台　謝長廷秀魔術師陳日昇合照：終於鬆一口氣

旅行業接力推優惠！濱城機票來回5888元、跟團玩4天只要8988元

雷姆或艾蜜派站出來　《Re：從零開始的異世界生活》第二季4月開播

富邦壽首推電子化授權保險費扣款　線上申請從8天縮短到0天！

考量全球員工健康與安全　Sony宣布退出波士頓電玩展

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

快訊／新冠肺炎再添2例！ 案24北部女性家人確診染疫

熱回30°C！氣象局曝下波轉冷時間

FB直播賣口罩「100片1500元」吸6千人搶標

2年無旅遊史確診！他驚喊：台灣真正戰疫來了

新北失聯男「管永安」找到了！

浙江台商體內病毒釀台灣首死　不列第25例

「很快宣布日韓二級警示」陳時中：更強防疫手段

傳白牌司機妹妹公司同事也感染？莊人祥回應

旅日團無法全退費　呂秋遠14字說明

印刷員工遭資遣勞工局要求支付工資

更多熱門

相關新聞

美國CDC將台灣列「明顯社區傳播」　吳釗燮：已要求更正

美國CDC將台灣列「明顯社區傳播」　吳釗燮：已要求更正

針對新冠肺炎疫情，美國疾病管制與預防中心（CDC）最新在網站中列出6個出現明顯社區傳播的國家，其中包括台灣。對此，外交部長吳釗燮21日受訪時表示，已經交求美方更正。

白牌司機妹妹食品工廠停工14天

白牌司機妹妹食品工廠停工14天

買口罩被藥局威脅報警　外交官之妻背景曝光

買口罩被藥局威脅報警　外交官之妻背景曝光

勞動部：不排除第二波防疫照顧假

勞動部：不排除第二波防疫照顧假

買口罩竟飆國罵　警維持秩序藥局貼文感謝

買口罩竟飆國罵　警維持秩序藥局貼文感謝

關鍵字：

武漢肺炎疾管署新型冠狀病毒新冠肺炎鑽石公主號

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真昏迷14天傳好消息！劉媽媽曝「病情最新現況」

劉真等換心！辛龍焦急求做「心臟移植手術」

中研院合出肺炎治療藥！7人完成純度97%瑞德西韋

快訊／滯留鑽石公主號 魔術師陳日昇檢測結果出爐了

大S「齊耳激短新髮型」網全嚇傻！

病患認「和居家檢疫者聊天」　田知學暴怒

劉真轉重症加護病房　北榮人員：不樂觀

劉真已用葉克膜14天！若一直沒好轉「恐面臨心臟移植」

劉真「不知未來會怎樣」！

居家檢疫失聯管永安找到了！藏身淡水橋下尋獲

90公斤保母壓男嬰致死　父母痛批：根本是殺人

《梨泰院class》金多美真實身材曝光

口罩販賣機來了！1人可免費領2片

「日常小動作」超容易惹病毒上身！醫警告：附著機率大增

養女下海拍A片：我是性愛動物　名導支持！

更多

最夯影音

更多
體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停

體驗偉大母親「分娩」毀滅性劇痛 陣痛剛來就崩潰...痛苦狂求暫停
綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

綠茶《玩很大》「破台語」聽嚨無　馬國賢玩到崩潰：什麼東西啦！

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

超狂！萌弟吃火鍋愛上川劇表演「拿內褲當面具」演出居家變臉秀

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

暴食網紅挑戰日本大胃王紀錄！狂加「4.5公斤麵量」店員全傻眼

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

窄路狂飆！成功嶺「最速車神」殞落 小黃催落下秒翻田中他：出事惹阿北

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面