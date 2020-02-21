牛蛙還能吃！陸三部委闢謠：未公佈禁食名單...吃貨敲桌：蛙蛙那麼好吃

▲乾鍋牛蛙 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

牛蛙料理在大陸廣受歡迎，但自新冠肺炎爆發後，中國野生動物保護協會宣佈，撤銷蛙類養殖專業委員會，隨後「以後沒有牛蛙吃了」的話題在微博引發熱議。對此，大陸國家林草局相關負責人20日闢謠稱，三部委尚未發佈相關野生動物名錄，更沒有發佈禁食名單。

據《中新社》20日消息，大陸國家市場監管總局、農業農村部、國家林草局三部委日前發佈關於禁止野生動物交易的公告，要求全國疫情解除期間，禁止野生動物交易活動，遠離「野味」。但近日網傳一份名單顯示，牛蛙、甲魚、水鴨等也被禁止經營銷售，對此國家林草局相關負責人表示，三部委尚未發佈相關野生動物名錄，更沒有發佈禁食名單。

日前「以後沒有牛蛙吃了」的話題登上微博熱搜。網友「小羊愛吃醬肘子」發文稱，「啥？以後！沒有！牛蛙！吃了！？全國各地內情況有所不同，但已經有座標長沙的網友親身經歷說他們那禁止售賣已經大半月了，也許是不給個人賣但是不影響餐廳供貨？歸根結底一句話，我現在特別想吃美蛙魚頭」。

許多吃貨無法接受，「看著以前拍的圖片們，口水直流 」、「我現在比鍋裡的牛蛙還難過 」。如今闢謠的消息傳出後，網友紛紛斥責「趕緊把造謠的人抓起來送進去關幾天，這張臭嘴不消停」、「有個肘子太會帶節奏了」、「養殖的，有合法手續，受相關部門監管的，確實沒什麼禁止的必要」、「差點就要跟蛙蛙說拜拜了。蛙蛙那麼好吃 」。

▼ 大陸國家林草局闢謠。（圖／翻攝自微博）