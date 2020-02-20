遭90公斤保母壓制…嬰掙扎19分「趴地1小時無人顧」亡　父淚：他很想活下去

▲北市「我們的」托育中心廖姓保母悶死嬰兒，檢方依業務過失致死罪嫌起訴，男嬰父母召開記者會痛訴廖女。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

北市內湖「我們的」托育中心於2019年4月，驚傳廖姓保母將10月大男嬰悶死意外，士檢於2月20日偵結，認廖女無殺人意圖，依業務過失致死罪嫌起訴。男嬰父母召開記者會，痛訴廖女行為與殺人無異，尤其男嬰父親想起兒子遭90公斤的廖女壓制、痛苦掙扎19分鐘的畫面時，不禁淚訴「他是這麼想活下去…」。

起訴書指出，廖女在中心任職保母，負責照顧0至1歲幼童，案發時她為安撫男嬰入睡，竟以身體壓制且未注意保持呼吸暢通，使男嬰面部朝下、頭頸背部悶壓致呼吸困難，直到1小時後才被發現狀況有異，緊急將男嬰送醫仍宣告不治；廖女到案後坦承環抱男嬰，但否認殺人犯意，且她與男嬰父母也沒有仇恨，更稱「她也不希望發生這樣的事」。

男嬰父母得知起訴結果後，於20日下午召開記者會，痛訴以廖女這樣的身材，難道不能預期壓制男嬰，可能會造成的嚴重後果嗎？更痛批檢方以廖女與他們沒仇恨、又於發現男嬰不對後施以人工呼吸，判定廖女只是「過失」，根本是忽視她那如同殺人的行為。

另外，在男嬰遇害畫面曝光後，他們才發現在「我們的」托育中心各分所中，有很多保母也對嬰兒施以不當照顧，呼籲檢方應追究托育中心的責任，否則業者若改名後繼續營業，恐怕會有更多嬰兒受害；男嬰母親直言，托育中心應教導保母用健康、安全的方式照顧嬰兒，否則這就是殺人的一種阿，「不作為也是一種罪阿」。

男嬰父親淚訴，他一秒一秒地，將男嬰生前的19分鐘畫面看完，看兒子很努力地掙扎、很想要活下去，而廖女竟在壓制完後，就這樣放不到1歲的兒子面部朝下、長達1小時無人照看，導致意外發生，他不明白為何廖女會做這樣地處置，痛批「這不是一個專業保母該有的行為」。

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