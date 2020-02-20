黑心「代孕診所」非法胚胎移植　她術後肚子劇痛...宮腔內竟然全是血

▲ 診所針對代孕服務提供許多方案。（圖／翻攝自天賜寶寶試管中心官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

上海松江一間別墅內驚傳藏有非法代孕診所，一名遠從外地而來的李女士去年在這裡接受了胚胎移植手術，沒想到手術前後，診所都沒有替李女士做身體檢查，導致她後來陸續出現「肝功能衰竭、心臟衰竭」等慢性病，人財兩失。警方循線逮捕診所負責人後，他則供稱，自己是為了幫助有需求的不孕婦女，又能「順便營利」，才會提供代孕服務。

根據《看看新聞》報導，45歲的李女士去年到松江區新橋鎮一間診所接受代孕服務。由診所男負責人牽線，找到一名20歲供卵女孩，並在兩人的同意下為雙方實施手術。沒想到李女士在胚胎移植手術後不久，就感受到肚子劇烈疼痛，到醫院剖腹檢查，才發現宮腔內竟然全都是血。

李女士表示，自己後來陸續檢查出異位妊娠（Ectopic pregnancy）、心臟衰竭、肝衰竭等症狀，甚至一度面臨生命危險，前前後後醫藥費近70萬（約新台幣302萬）人財兩失，她憤而向代孕診所求償，然而對方卻回答她「不可能賠，法院見！」

▲ 警方前往別墅搜查，並將提供代孕服務的負責人逮捕。（圖／翻攝自《看看新聞》）



在李女士報警後，松江區警方與衛生健康委員會隨即對這間藏在別墅內的診所展開調查，並將涉案男負責人與同夥全部逮捕。負責李女士代孕服務的負責人肖政向警方供稱，「國內的確不允許代孕，但有些人是需要達成懷孕這個目的，可能沒有孩子就會離婚之類的，我就想說間接幫助別人，順便又可以營利…」

松江公安分局民警許樂亦對此痛批，「診所根本沒有考慮過患者術前術後的身體狀況，就連這次被害人出事以後，他們還很可惡地把聯繫方式全部封鎖，然後直接跑路，根本不像他們自己說的『人家不孕，我來幫他們解決這個問題』那樣高尚。」