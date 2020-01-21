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找到癌症轉移的關鍵　中研院花10年發現抑制癌細胞機制可助新藥開發

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▲▼ 。（圖／中央研究院提供）

▲中研院生物醫學研究所研究員周玉山（左）、博士後研究員藍耀東新研究找到「PSPC1」基因致癌原理。（圖／中央研究院提供）

記者崔至雲／台北報導

聽到癌細胞轉移，許多人都會大驚失色，因為這正是導致癌症患者死亡的主因。然而，癌細胞為何會由靜轉動，學界至今仍在探索中。中研院研究團隊花費10年時間，找到人體一個基因「PSPC1」，它的異常表現將使細胞中的蛋白質「英雄變反派」，並產生癌細胞轉移等一系列致癌效果。研究成果已登上《自然通訊》，也申請多國專利，未來將有助於發展新穎的癌症治療藥物。

中研院生物醫學研究所研究員周玉山、博士後研究員藍耀東在2018年發現大量的PSPC1基因會促使癌細胞增生轉移，他們發現，PSPC1可以控制蛋白質於細胞核與細胞質間的進出，而在正常的細胞核裡，有一種酵素PTK6，它原本是會箝制住PSPC1、避免細胞癌化的「英雄」。然而，一旦PSPC1基因大量產生或發生突變，PTK6酵素便不再與PSPC1互相作用，反而會自行移動到細胞質中，並變成有致癌效果的「反派」。

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▲▼ 「PSPC1」主導癌細胞發展和轉移。 。（圖／中央研究院提供）

▲「PSPC1」主導癌細胞發展和轉移。（圖／中央研究院提供）

周玉山也發現，由於PSPC1異常表現，觸發了種種後續反應，均進一步加速癌細胞的轉移，原本應該在細胞質的蛋白質β-catenin，也會因PSPC1的失控而進入到細胞核內，而刺激蛋白質Wnt3a的細胞自我分泌，造成另一套致癌反應。

然而，瞭解PSPC1的作用機制，還不能解決癌細胞移轉的問題。因此，團隊更精準地定位出PSPC1與PTK6作用的關鍵點：「523號突變點」（Phospho-Y523-PSPC1），並藉此開發出「PSPC1抗癌抑制劑」（PSPC1-CT131）。

研究團隊證實，「523號突變點」可作為生物標記，只要偵測出「523號突變點」在肝癌組織中減少，就表示PSPC1造成的致癌機制已被活化。而團隊研發的「PSPC1抗癌抑制劑」，便可有效使小鼠體內的PSPC1正常表現，進而控制致癌分子的路徑，延長肝癌小鼠的存活率。

周玉山強調，根據臨床數據統計，約有60~70%的癌症患者，其體內PSPC1基因都有大量表現。透過本次研究成果，未來可藉由檢測病患癌組織中「523號突變點」的表現程度，來預測腫瘤惡化的可能性。而「PSPC1抗癌抑制劑」則有對PSPC1及PTK6雙重抑制的效果，若可以用來控制腫瘤惡化與腫瘤轉移，將提升病患存活的機會，對癌症治療創造更具體的貢獻。

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