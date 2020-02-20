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澳門29間賭場恢復營業　重開賭檯僅三成

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▲澳門葡京賭場20日凌晨開始營業。（圖／路透）

▲澳門葡京賭場20日凌晨開始營業。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

澳門賭場受新冠肺炎疫情影響，已暫停營業半個月，隨著疫情趨緩，封閉期於今（20日）凌晨屆滿。港媒報導，澳門博監局局長陳達夫19日表示，考慮到疫情防控情況，已要求各博彩企業調整賭台距離及位置，開放賭檯數目控制在30%以下，即29家賭場重開賭檯約1800張，場內人與人之間亦要保持較遠距離。

▲澳門葡京賭場重開後，有賭客第一時間入內博弈。（圖／路透）

▲澳門葡京賭場重開後，有賭客第一時間入內博弈。（圖／路透）

《香港01》報導，陳達夫指出，賭場停業期間政府並無賭收，預料賭場重開初期博彩收入會明顯下跌，惟需要顧及澳門居民﹑賭場員工及入場旅客安全，「長遠而言對賭收感到樂觀。」

據了解，澳門葡京賭場於凌晨將關閉半個月的鐵門拉起，保全人員皆戴上口罩在門口進行控管，也有賭客進行簡單的體溫測量後，第一時間便進入場內。

此前，因武漢肺炎疫情向外擴散，澳門特首賀一誠於2月4日宣佈暫停澳門所有博彩活動半個月，同時呼籲所有澳門民眾不要在外行動。這項措施，被認為將重創澳門的博弈產業，間接影響澳門的財政收入。

▲澳門41間賭場僅29間重開，賭檯也只有約1800張開放。（圖／路透）

▲澳門41間賭場僅29間重開，賭檯也只有約1800張開放。（圖／路透）

目前，全澳門41間賭場僅29間重開，賭檯也只有約1800張，數量不足原有的三成，到職上班員工為原來的三分之二，按照規定，剩餘的賭場將於30天內陸續重開，屆時，澳門的博彩收入才會有顯著提升。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至19日下午止，澳門過去24小時未有新增確診病例，仍維持累計10例確診個案，其中6例已康復出院，仍留院的4例均屬輕症且沒有發燒。

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