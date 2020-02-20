不斷更新／大陸新增確診「溜滑梯降落」　單日只有394病例！

澳門賭場受新冠肺炎疫情影響，已暫停營業半個月，隨著疫情趨緩，封閉期於今（20日）凌晨屆滿。港媒報導，澳門博監局局長陳達夫19日表示，考慮到疫情防控情況，已要求各博彩企業調整賭台距離及位置，開放賭檯數目控制在30%以下，即29家賭場重開賭台檯約1800張，場內人與人之間亦要保持較遠距離。