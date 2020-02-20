不斷更新／大陸新增確診「溜滑梯降落」　單日只有394病例！

▲新冠病毒繪圖模型。（圖／路透）
記者劉亭／綜合報導
大陸國家衛健委20日最新數據顯示，截至19日24時大陸新增病例394例，相較先前天天破千，數字大幅降低。另外當日新增死亡病例114例，新增疑例1277例，新增治愈出院病例1779例。
截至2月19日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例56303例（其中重症病例11864例），累計治癒出院病例16155例，累計死亡病例2118例，累計報告確診病例74576例（江西、河南、雲南省各核減1例），現有疑似病例4922例。累計追蹤到密切接觸者589163人，尚在醫學觀察的密切接觸者126363人。
湖北新增確診病例349例（其中：武漢新增615例，仙桃等4市新增13例，荊門、咸寧等10市州對確診病例中來源於原『臨床診斷病例』者進行核酸檢測，通過綜合分析，將核酸檢測結果為陰性的病例從確診病例中核減，共訂正核減279例）。
湖北新增治癒出院病例1209例（武漢553例），新增死亡病例108例（武漢88例），現有確診病例49665例（武漢37994例），其中重症病例11178例（武漢9689例）。累計治癒出院病例10337例（武漢5448例），累計死亡病例2029例（武漢1585例），累計確診病例62031例（武漢45027例）。新增疑似病例880例（武漢483例），現有疑似病例3456例（武漢1940例）。
累計收到港澳台通報確診病例99例，香港特別行政區65例（出院5例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院6例），台灣24例（出院2例，死亡1例）。