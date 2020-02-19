警報器與音響功能合而為一　還可與Phone、iPad或Mac串連好方便

▲Onelink智能家居警報器。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

國外媒體9TO5Mac報導，美國一家安全偵測警報產品公司First Alert，旗下產品Onelink「Safe & Sound」，現在可以憑藉內建音響，透過AirPlay 2串連iPhone、iPad或Mac。「Safe & Sound」也可透過Alexa和Siri語音命令控制其他智能家居設備。

使用者可以透過iOS的媒體應用程式（如Apple Music），選擇Onelink「Safe & Sound」作為播放選項。First Alert表示，AirPlay 2支援多房間無線音訊系統，透過不同iOS和其他AirPlay 2相容設備的簡便方法，將音樂串流到家中任何地方。

使用者可以在iOS設備上的控制中心選擇播放音樂的位置，或者讓Siri在特定房間或整個家庭中播放音樂。Onelink「Safe & Sound」借助AirPlay 2支援，放在天花板可以作為自然聲場景，為居家環境提供出色的聲樂體驗；安裝後，使用者也可以從Apple Music、Spotify等，來播放串流音樂。

First Alert的「Safe & Sound」已支援蘋果的智慧家庭平台HomeKit，允許使用者在「家庭」的應用程式查看狀態，也會主動得到通知。它將煙霧探測器、一氧化碳探測器與內部音響結合在一起的設計，對蘋果用戶來說更具吸引力。



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