網遊宅男遭騙百萬　扮「武漢偷渡女台商」揪主腦…結果卻慘了

▲陳男假扮女台商身分散播假消息被警方逮捕。（圖／翻攝臉書社團）

記者洪正達／高雄報導

南投陳姓男子2019年玩網路遊戲被騙一百多萬，運用自學的網路知識過濾後，懷疑「硯哥」就是詐騙集團首腦，為了早日找到幕後黑手，化名「洪綺」在網路上大量散播自己是「偷渡回台的武漢女台商，並成功散播病毒」，希望藉由社群的力量找到騙他百萬老本的「馮一硯」，沒想到貼文被《ETtoday新聞雲》記者發現，立即向衛生局、市刑大檢舉，經專案小組多方調查後，18日晚間在竹山將陳男逮捕。

據了解，陳男學歷僅念到高職，平日在塑膠工廠擔任作業員，閒暇之餘就玩網路遊戲，某天在網友慫恿下玩了另款網路遊戲，遊戲中必須不斷的進行「私人」儲值，導致陳男存下的一百多萬積蓄被騙走，陳男心有不甘，開始自學各種網路偵察與過濾的辦法，鎖定了一名網友「馮一硯」就是幕後主腦，為了早日將人揪出，陳男搭上「時事哽」，化名洪姓女子在臉書各大開放社團散布自己是從武漢在偷渡回台的女台商，已成功將病毒散播，並將幫助偷渡「硯哥」的LINE帳號PO出，希望藉群眾恐慌吊出「馮一硯」上鉤。

▲市刑大偵四隊隊長林耕宇說明偵辦經過。（圖／記者洪正達攝）

專案小組也發現，陳男散播假消息後，便將手機丟棄瞞天過海，不過行蹤與定位早就被專案人員全程掌握，18日在竹山家中被捕，陳男驚訝為何手機丟棄後仍被警方找到家裡來，甚至還反問科偵技巧；為了揪詐騙自學網路偵防知識，再用假帳號設法吊出詐騙首腦，陳男總總行為也讓專案人員大嘆，根本是民間的「科技犯罪偵查組」。

市刑大指出，陳嫌行為已經觸犯傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾，最高可處新臺幣300萬元以下罰金，同時陳嫌也觸犯社會秩序維護法，訊後依法送辦。

