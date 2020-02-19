防疫順「時中」！圍堵社區感染　揭5天拍板3決策內幕

圖、文／鏡週刊

武漢肺炎（新冠狀病毒，COVID-19）疫情升溫，我國首度出現疑似社區感染的死亡個案，加上周邊國家陸續出現社區感染徵兆，讓台灣社區感染拉警報！本刊調查，因應疫情趨勢，府院官員及公衛專家盤點下一階段防疫工作的四大可能破口；為此，政府防疫策略更已從前階段的「圍堵武漢」升級為「全面圍堵」，要全力攔截新型冠狀病毒突破邊境入台，成為漏網之魚。

「台灣現況多數都不符合（社區傳播定義），但可說已出現了警訊！」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日宣布，我國新增2例確診病例，其中第19例確診當晚已去世，成為台灣武漢肺炎的死亡首例，至17日止確診已達22例；儘管可能是有限度的社區感染個案，卻已讓台灣的社區感染拉警報。

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▲避免疫情從個案擴大為大規模社區傳播，府院祭出全面圍堵策略嚴防可能的破口。（圖／鏡週刊提供）

為了防止疫情蔓延，本刊調查，府院官員及公衛專家近日盤點下一階段防疫的四大可能破口，包括由社區感染個案演變成社區傳播、周邊國家個案傳入台灣、醫院內感染、中國「後封城」時期衝擊，同時並將防疫策略從「圍堵武漢」，升級到全面圍堵的「捕魚計畫」，要確保沒有漏網之魚。

▲武漢肺炎蔓延，台灣首現疑似社區感染的死亡個案，讓著重在邊境管理的防疫政策，面臨重新調整。

「防疫的魚池變了！」參與決策的人士指出，台灣前階段的防疫策略，主要鎖定採檢「武漢這個魚池的魚」、都是「在閘道抓魚來驗」，但後來發現，整個魚池都被汙染，「有沒有可能有漏網之魚？有魚偷游進來台灣這個池？」因此現在不管魚從哪個地方（國家）游進來，都要檢查，揪出武漢肺炎的漏網之魚。

迫使台灣防疫策略推進到全面圍堵的關鍵，第一個可能破口就是16日首度出現疑似社區感染的死亡確診個案，這名住在中部，沒有中國旅遊史的61歲白牌車司機，雖接觸過中港澳乘客，但因確診初期無法確認感染源，以至於可能從有限度社區感染個案，演變為大規模感染的社區傳播破口。

本刊調查，中央流行疫情指揮中心由指揮官、衛生福利部長陳時中坐鎮，在5天內3度升級採檢標準；先是12日展開第一波回溯、擴大新冠狀病毒篩檢對象，只要是1月31日起通報的流感併發重症、社區上呼吸道監測及上呼吸道等群聚事件個案，即便檢驗結果是陰性，都需回頭加驗是否感染武漢肺炎，共回溯採檢113人，其中第19例的白牌車司機就在這波篩檢中，成為唯一因回溯篩檢確診的個案。

▲地方縣市隨處可見的白牌車，若未納管追蹤，恐成社區感染的可能破口。台灣首例疑似社區感染個案就是中部61歲的白牌車司機。

參與決策的人士透露，第19例司機2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，因他無中國旅遊史，5日採檢僅針對流感及一般肺炎，12日政府宣布擴大新型冠狀病毒的篩檢對象後，13日便將他的檢體送驗，果然在14日第一次驗出陽性，證明回溯採驗策略奏效。

接著，15日中午，指揮中心將預先草擬的擴大採檢標準提到專家會議上討論，考量日本及其他國家疫情陸續擴大，但各國的防疫、檢驗能量卻差異頗大，因此進一步拍板第二波的擴大採檢標準策略，並於當天下午宣布，14天內曾有新加坡、泰國旅遊史，且有發燒或呼吸道症狀者必須採檢。

未料，當天採檢人員前往醫院，準備替19例二度篩檢時，他已經昏迷病危，當晚即過世，相關人員採檢二度確定是陽性後，隨即展開接觸史大清查。隔天、16日，指揮中心第三度宣布全面擴大採檢標準，凡是14天內曾出國且有發燒、呼吸道症狀的民眾，不限旅遊地點，17日起經醫師評估後都全面採檢。

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