快訊／陸新冠肺炎破2000死！　湖北日增1693例、132人病逝

新冠肺炎（COVID-19）在日本持續延燒，截至18日，境內已經累積72例，若加上「鑽石公主號」郵輪累計的542人感染，總感染數來到614例。中國醫藥大學醫學中心兒童急診科主任謝宗學分析日本疫情失控的原因，他也認為東京奧運如期舉行的機率不高，「只要一個NBA球員染病，美國政府絕對被輿論炮轟淹沒。」他直言，「日本政府的選擇一開始就是錯的、錯得離譜…」