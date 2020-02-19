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快訊／陸新冠肺炎破2000死！　湖北日增1693例、132人病逝

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▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情持續。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，截至18日24時為止，湖北新增新冠肺炎確診病例1693例、132死，累計61682例、1921死。中國大陸累計共74227例、2004死。

2020年2月18日0—24時，全省新增新冠肺炎確診病例1693例，其中：武漢市1660例、孝感市24例、仙桃市18例、黃岡市16例、十堰市12例、鄂州市4例、荊州市4例、宜昌市3例、隨州市2例、襄陽市2例、荊門市1例、咸寧市核減36例、天門市核減14例、黃石市核減2例、恩施州核減1例。

全省新增病亡132例，其中：武漢市116例、孝感市7例、黃石市5例、黃岡市1例、襄陽市1例、宜昌市1例、鄂州市1例、隨州市1例、恩施州核減1例。

全省新增出院1266例，其中：武漢市676例、黃岡市118例、荊州市70例、隨州市56例、孝感市49例、襄陽市48例、黃石市47例、荊門市38例、鄂州市36例、仙桃市28例、宜昌市22例、咸寧市21例、十堰市20例、天門市18例、潛江市13例、恩施州6例。

截至2020年2月18日24時，湖北省累計報告新冠肺炎病例61682例，其中：武漢市44412例、孝感市3344例、黃岡市2844例、荊州市1541例、鄂州市1343例、隨州市1280例、襄陽市1165例、黃石市983例、宜昌市907例、荊門市901例、咸寧市832例、十堰市638例、仙桃市562例、天門市486例、恩施州249例、潛江市185例、神農架林區10例。

全省累計治癒出院9128例。全省累計病亡1921例，其中：武漢市1497例、黃岡市85例、孝感市82例、荊州市38例、鄂州市37例、荊門市33例、隨州市26例、宜昌市25例、黃石市25例、襄陽市22例、仙桃市19例、天門市11例、咸寧市10例、潛江市6例、恩施州3例、十堰市2例。

目前仍在院治療43471例，其中：重症9289例、危重症1957例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例3462人，當日新增596人，當日排除1302人，集中隔離3355人。累計追蹤密切接觸者206087人，尚在接受醫學觀察68345人。

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