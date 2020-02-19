日本防疫為失控？　他曝敗在「這5個字」...日政府錯得離譜

▲日本面對這次新冠肺炎的疫情，表現得荒腔走板，令外界憂心。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

從中國大陸蔓延開來的新冠肺炎疫情，讓世界各國都面臨危機，連被視為是公衛大國的日本，截至18日為止，境內已經累積72例病例，讓外界非常驚訝，日本為何這次的疫情控制如此荒腔走板？中國醫藥大學醫學中心兒童急診科主任謝宗學分析，日本這次疫情之所以這麼失控，就是敗在「利益的選擇」這5個字；他也認為，今年東京奧運如期舉行的機率不高，因為「日本政府的選擇一開始就是錯的、錯得離譜…」。

謝宗學今天（19日）凌晨在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書粉絲團發文提到，很多台灣民眾，看到明明是先進國家的日本，這次疫情控制幾乎等於失控，或許有人會納悶，身為全球公衛大國的日本，這次疫情的處理為何會如此荒腔走板？他提到，答案其實很單純，就是錯在「利益的選擇」。

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謝宗學提到，之前是中國大陸春節的旅日高峰，加上即將到來的櫻花季，還有今年夏天將舉行，已投入數兆日圓建設的2020東京奧運，在巨大的經濟利益之前，讓日本政府選擇忽視疫情的風險，就是這樣一而再、再而三的輕忽，最後導致現在的局面。

「今年東京奧運能如期舉行嗎？」謝宗學認為，除非夏季的高溫，能大幅緩解疫情，但他看到連低緯度，氣候炎熱的新加坡，現在社區疫情肆虐的情景，「我覺得如期舉行的機率不高。」 謝宗學提到，在疫情發展的前半段，日本政府選擇向經濟利益靠攏，沒有實施嚴格境管，就算現在痛定思痛開始嚴管，「說真的效果有限，接下來只能面對烽火燎原的慘烈局面！」

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