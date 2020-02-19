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鑽石公主號隔離2星期…感染比例14.6％　「陰性」乘客19日起下船

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▲▼鑽石公主號郵輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲停靠在日本橫濱的鑽石公主號郵輪。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

發生新冠肺炎群聚感染鑽石公主號郵輪，截至18日船上確診新冠病毒人數累計達542人，佔全船總人數的14.6％。日本厚生勞動省表示，已經對所有鑽石公主號所有乘客和船員進行病毒篩檢，只要檢測結果為陰性、沒有發燒症狀的旅客，將獲准於19日起陸續下船。

鑽石公主號郵輪目前停泊在日本神奈川縣橫濱，截至2月17日為止，日本政府對船上3200多名乘客和船員實施為期14天的隔離觀察。日本厚生勞動大臣加藤勝信表示，厚勞省已經於17日完成全船人員樣本採集作業，實驗室將於19日公布最後一批檢測結果。

加藤勝信宣布，目前仍待船上隔離人員，只要檢測結果為陰性，且沒有任何可疑症狀者，將於19日起陸續下船，預計在21日前讓所有人員下船。據悉，鑽石公主號原本共搭載3711人，目前已經累計有542人確診，感染比例高達14.6％。光是2月18日，鑽石公主號就新增88例確診病例。

厚勞省官員表示，檢疫結果為陰性、且未與感染者近距離接觸的乘客才能獲准放行，首批將有約500名乘客下船，其中多為日本籍人士。官員表示，將派巴士將日籍人士載送到車站，轉搭大眾交通工具返家。

官員表示，由於部分國家提出派專機撤離公民，因此許多外籍乘客可能會在船上等待本國撤僑專機抵達才下船；至於船員將在所有乘客都下船後才離開，具體措施船公司仍在規劃中。

NHK報導，世界各國、各地區政府均已安排專機將船上所屬國籍旅客接回，截至目前，包括南韓、香港、澳洲、加拿大、以色列、英國、菲律賓、台灣和義大利，均已經安排或有意派出專機。

其中，南韓、香港和澳洲專機將於19日首批撤離所屬人員。根據數個歐盟成員國駐日本大使館說法，歐盟正努力協調包機，讓所有歐盟成員國公民能夠一起返回歐洲；另外紐西蘭公民將搭乘澳洲專機，澳門籍旅客則會搭乘香港專機。

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