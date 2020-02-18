「嘿!Siri」打電話回家　果粉警靠這招找到失主！

▲市警六分局灣裡所警員吳豐杰（右）、盧奕竹，啟動蘋果手機內建人工智慧助理軟體「Siri」，聯繫失主前來灣裡派出所領取手機。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局灣裡所警員18日上午執行巡邏勤務時，在南區濱南路拾獲1台蘋果手機，員警運用手機內建Siri語音助理系統，順利找到失主，而物歸原主，讓焦急不已的失主感激不已。

市警六分局灣裡所警員吳豐杰、盧奕竹，18日上午8時許執行巡邏勤務，行經濱南路段時發現路邊有1台蘋果手機，但因該手機頁面設有密碼鎖，故無法進一歩得知失主的相關訊息，2人本想帶回派出所依遺失物辦理公告程序時，平日即使用蘋果手機的吳員靈機一動，利用Home鍵啟動蘋果手機內建人工智慧助理軟體「Siri」，並嘗試以關鍵字去搜尋，惟系統對「主人、家人、爸爸、媽媽」等家人關鍵字詞彙皆無反應，表示失主並未有設定，不知道是誰，索性請Siri撥打家裡電話，竟順利撥通聯繫上了失主家人，而告知請失主前來灣裡派出所領取手機。





鄭姓女失主領取手機時表示，平常騎乘機車時都習慣將手機置於龍頭置物櫃內，不知為何手機竟掉落路上？由於手機內存放了許多珍貴相片及資料，若不見就糟了，實在佩服警方的機智，能運用技巧立即送回她遺失的手機。

盧員告知若車行速度太快加上路面顛簸，輕巧的手機可能會彈出而不易察覺，叮嚀鄭女日後騎車不宜過快，財物應妥善放置，並隨時注意，避免貴重物品遺失。