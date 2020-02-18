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總獎金40萬元！「東森盃」捷運車站設計大賽　線上票選活動開始囉

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▲▼第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽，送件時間延長至2月17日。（圖／ETtoday資料照）

▲第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽，線上票選活動開始囉。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

【第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽】已完成收件，最後合計收到140件比賽作品，包括：專業組78件、一般組62件，內容涵蓋寵物、節慶、環保相關議題。

主辦單位表示，感謝參賽隊伍對本活動的熱情支持與參與，即日起至2/29(六)為網路票選時間，歡迎大家號召親朋好友來為喜愛的參賽作品投票加油，網路票選期間每日皆可至活動網站上投票，但同一件作品一天僅能投票一次。

請繼續往下閱讀...

專業組得獎的前三名可以獲得新台幣10萬、5萬和3萬元之外，另外也設置「最佳人氣」、「最佳視覺創意」和「最佳科技應用」等獎項以及指導教授獎勵金合計30萬元；新增的「一般組」前三名則可獲得5萬、3萬、2萬元的獎金。

▲▼ETtoday北捷廣告宣傳。（圖／記者姜國輝攝）

▲得獎團隊還能為所屬學校爭光，獲得免費於捷運台北車站上刊燈箱廣宣校務的機會。（圖／記者姜國輝攝）

此外，專業組的前三名還有機會獲得額外獎勵，包含得獎作品安排在捷運車站實際展出的機會、得獎團隊獲得優先加入東森新媒體視創團隊的機會，同時，得獎團隊還能為所屬學校爭光，獲得免費於捷運台北車站上刊燈箱廣宣校務的機會。


【第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽】參賽作品上線啦！！！快上活動網站選出您喜愛的作品吧~(https://events.ettoday.net/metroaward2019/)。

►2020愛你愛你～超強神仙水來囉～

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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