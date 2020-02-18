社區健保藥局被污名化？　台南藥師公會：擠大醫院領藥反不利於防疫

▲台南市藥師公會呼籲民眾不要將社區藥局污名化，社區健保藥局領藥是很安全的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣已實施超過20年的醫藥分業，健保雖規定民眾可持醫院或診所醫師開立的處方箋到健保藥局領藥，但至今仍有很多民眾一樣持處方箋回原醫院、診所領藥，導致社區健保藥局可接受到調劑的處方箋數量有限。

台南市藥師公會指出，以台南市為例，根據中華民國藥師公會全國聯合會於2018年的一項統計調查資料，平均每一家社區健保藥局每個月調劑慢性病連續處方箋的數量為392張、一般處方箋為493張，一天等於收不到30張處方箋來調劑。

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台南市藥師公會理事長吳振名表示，社區健保藥局被汙名化是一大原因，有些社區健保藥局藥師向他反應，有民眾會說有人告訴他在藥局領的藥很多都是假的、或是品質比較差的，因此不敢到社區健保藥局領藥。

吳振名說政府在2016年7月1日起實施的藥品優良運銷規範（GDP）正式上路，從藥廠製造完成的藥品運送配送都有一定的規範，也實施溯源計畫，藥品從藥廠出貨到哪個運輸商、哪家醫院、哪家藥局都有記錄可循，以確保民眾用藥安全，所以，在社區健保藥局所領的健保藥品是可以放心的。

吳振名再舉數月前發生有致癌疑慮的健保糖尿病用藥metformin成分全國下架事件，最開始也是社區藥局的藥師先向政府提出警示要注意預防，在更早之前發生的降血脂藥「冠脂妥」假藥事件，也是由社區藥局藥師最先發現通報給食品藥物管理署，結果不論是全台各醫院、診所或社區健保藥局的舊包裝藥品通通回收換新，社區健保藥局藥師善盡職責幫民眾把關用藥安全，多一層管控防護，結果反被有心人士造謠誣指在健保藥局領到的是假藥，讓民眾不敢到社區健保藥局領藥，真是好心被雷親。

台南市藥師公會常務監事史宗良也表示特別是在這俗稱武漢肺炎的（COVID-19，2019新型冠狀病毒）傳播全球、造成人人自危之際，不只衛生福利部食品藥物管理署或是國民健康署或是台灣醫療改革基金會都呼籲慢性病患可憑醫院或診所開立之慢性病連續處方箋，優先至社區健保藥局領藥，減少出入醫院次數，降低感染風險：健保署李伯璋署長也曾於2月13日投書到新聞媒體建議民眾若只為慢性病連續處方箋領藥，盡量考慮在社區藥局取藥，更可顯示在社區健保藥局領藥是很安全的，千萬不要再將社區健保藥局污名化。