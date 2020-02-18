屏東育幼院遭「清晨攻堅抓院童」被查封　知情人士爆：院長得罪民代

圖、文／CTWANT

位於屏東縣高樹鄉的「財團法人屏東縣私立慈幼之家」（慈幼），輔導「非行少年」成績斐然，如今卻因一起烏龍裁處，被屏東縣政府勒令停收個案。

去年八月二十日清晨六點多，屏東縣政府社會處一行人出現在慈幼門外，展開拂曉突擊稽查，硬生生地將睡眼惺忪的三名院生全數帶走，當院方人員追問緣由時，帶隊的社會處婦幼科吳姓科長只淡然地表示「查明後會告知」。面對縣府人員突如其來的舉措，慈幼內部的震撼，彷彿回到白色恐怖年代。

當晚八點多，四名社會局人員又返回慈幼，要求索取帳冊和伙食菜單等文件，不過，由於現場只有一位社工員，依權責無法提供完整文件，就在該社工員透過電話向黃麗美說明時，四名不具搜索權的縣府員工，在沒有警察陪同下，竟擅自入內翻閱文件。

本刊調查，這一切與去年中的一封匿名檢舉信有關，內容指控慈幼前院長黃麗美，讓五名未成年院生飲酒，且又發生未帶病童就醫和院童就寢太晚等不當情事，違反《兒童及少年福利與權益保障法》。

▲慈幼前院長黃麗美手指監視器，還原縣府「拂曉突擊」的畫面。（圖／鄭清元攝）

離譜的是，屏東縣政府大費周章進行三個月調查，去年十一月二十七日作出停收個案的斷然處分，但裁處書出現嚴重錯誤。文中明確指稱有五個院生承認在烤肉的的場合喝酒，但其中一位Ｈ姓院生，在案發當時（二○一八年二月）根本還沒轉介到慈幼。前院長指出：「每個孩子入住安置機構都有公文及安置原因，慈幼有二名Ｈ姓院生，分別於二○一八年四月以後才到院安置，調查引用錯誤的證據作出荒謬的裁處，應該要還慈幼一個公道。」

▲多名矯正機關頭痛的少年送到慈幼之家育幼院後，相繼考上國立大學，輔導成效斐然。（圖／讀者提供）

二○○九年「八八風災」造成高屏兩地不少家庭流離失所，慈幼之家創辦人黃麗美當時跑到高樹鄉收容一些災後失親的孩子。由於承租的原址鐵皮平房，採光及通風不佳，為了讓院童擁有更舒適的居住環境和學習空間，黃麗美獲得衛福部核准全國募款，闢建新院區。然而，新建院區一波三折，最後甚至因縣府的一紙公文用字，讓慈幼陷入遭求償380萬元的窘境。

「慈幼從二○一三年開始募款，經過五年終於籌到建院款項，不過因為後續工程超出預算，所以不得已得處分一筆位於台南市安南區的土地支應，卻因屏東縣政府公文『解釋』反覆，現在面臨被買方求償違約金三百八十萬元，怎麼跟社會人士交待。」黃麗美表示。

原來，屏東縣政府對於慈幼處分土地一事，在公文中表示「已悉」，導致慈幼認為屏東縣政府已經「同意」，並取得法院核發印鑑證明；不過，屏東縣政府卻稱「已悉」並不等於「同意」。慈幼董事周明湧不解地指出，「慈幼開了六次董事會討論處分土地，我們的『認知』是屏東縣政府已經同意，沒料到縣府說變就變！」

對此，長期關懷慈幼的屏東縣議員王景山也看不下去，他認為法院會核發印鑑證明，就是認定屏東縣政府同意處分不動產，「我曾親自詢問社會處，也獲得『已悉』不代表『同意』的答案，社會處當時說內部會再討論看看，但至今沒有任何下文，公務員應該明確教導百姓該怎麼做，而非舞文弄墨刁難蒼生！」

律師梁繼澤則表示，在處分不動產要件上，慈幼顯然已符合財團法人應有的流程，屏東縣政府「已悉」的公文雖用語含糊，但財團法人既然能取得法院印鑑證明，代表法院也認為主管機關（屏東縣政府）核准，才會核發印鑑證明。「屏東縣政府卻無視法院的判斷，藉著文義刁難慈幼，如有造成權益受損，慈幼可以主張國賠救濟權利。」

▲為了興建新房舍，慈幼發起募款，還將捐贈人士名字堆砌成一道愛心牆。（圖／讀者提供）

近十年來，屏東慈幼之家協助多名矯正機關頭痛的少年考上國立大學，因此頗受士林、嘉義和台南等地方法院法官、庭長推崇，也獲得上千名人士捐款力助，前立法院長王金平幾乎年年到訪。如今慈幼卻面臨三百八十萬元違約求償金，甚至因為縣府的烏龍調查導致「封院」，引起許多社福界一片譁然，地方人士向本刊透露，慈幼屢遭針對恐因院長活動邀約的疏失，無意間得罪民代才招致衰事不斷。

長期關懷慈幼的一名不願具名志工表示，慈幼對孩子的教育有目共睹，許多孩子成年後都還會回來探訪，面對慈幼近期遭遇一連串的風波，他指出，院長恐因活動邀約的問題得罪地方民代，慈幼才屢遭針對，甚至蒙受不白之冤。

目前支持慈幼的各界人士組成自救會，決心向屏東縣政府討回公道。針對種種爭議，屏東縣社會處長劉美淑表示，有關裁處書出現「烏龍院生」一事，社會處坦承資料錯誤，將撤銷部分錯誤行政裁罰；針對檢舉信署名遭院生踢爆並非親簽，則交由給法院調查；對於縣府公文「已悉」的解釋，社會處將與行政處法制科研議後，盡快正式回文。

▲慈幼輔導行為偏差的青少年有成，前立法院長王金平等善心人士連年到院探視。（圖／翻攝慈幼臉書）

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