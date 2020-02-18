　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東育幼院遭「清晨攻堅抓院童」被查封　知情人士爆：院長得罪民代

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

屏東縣府社會處去年8月清晨6點到慈幼稽查，院生（左）在睡眼惺忪的情況下被帶離安置。（圖／讀者提供）

圖、文／CTWANT

位於屏東縣高樹鄉的「財團法人屏東縣私立慈幼之家」（慈幼），輔導「非行少年」成績斐然，如今卻因一起烏龍裁處，被屏東縣政府勒令停收個案。

去年八月二十日清晨六點多，屏東縣政府社會處一行人出現在慈幼門外，展開拂曉突擊稽查，硬生生地將睡眼惺忪的三名院生全數帶走，當院方人員追問緣由時，帶隊的社會處婦幼科吳姓科長只淡然地表示「查明後會告知」。面對縣府人員突如其來的舉措，慈幼內部的震撼，彷彿回到白色恐怖年代。

當晚八點多，四名社會局人員又返回慈幼，要求索取帳冊和伙食菜單等文件，不過，由於現場只有一位社工員，依權責無法提供完整文件，就在該社工員透過電話向黃麗美說明時，四名不具搜索權的縣府員工，在沒有警察陪同下，竟擅自入內翻閱文件。

本刊調查，這一切與去年中的一封匿名檢舉信有關，內容指控慈幼前院長黃麗美，讓五名未成年院生飲酒，且又發生未帶病童就醫和院童就寢太晚等不當情事，違反《兒童及少年福利與權益保障法》。

慈幼前院長黃麗美手指監視器，還原縣府「拂曉突擊」的畫面。（圖／鄭清元攝）

▲慈幼前院長黃麗美手指監視器，還原縣府「拂曉突擊」的畫面。（圖／鄭清元攝）

離譜的是，屏東縣政府大費周章進行三個月調查，去年十一月二十七日作出停收個案的斷然處分，但裁處書出現嚴重錯誤。文中明確指稱有五個院生承認在烤肉的的場合喝酒，但其中一位Ｈ姓院生，在案發當時（二○一八年二月）根本還沒轉介到慈幼。前院長指出：「每個孩子入住安置機構都有公文及安置原因，慈幼有二名Ｈ姓院生，分別於二○一八年四月以後才到院安置，調查引用錯誤的證據作出荒謬的裁處，應該要還慈幼一個公道。」

多名矯正機關頭痛的少年送到慈幼之家育幼院後，相繼考上國立大學，輔導成效斐然。（圖／讀者提供）

 ▲多名矯正機關頭痛的少年送到慈幼之家育幼院後，相繼考上國立大學，輔導成效斐然。（圖／讀者提供）

為了興建慈幼新房舍，前院長黃麗美欲出售善心人士捐助的土地，卻疑遭縣府刁難而卡關。（圖／讀者提供）

二○○九年「八八風災」造成高屏兩地不少家庭流離失所，慈幼之家創辦人黃麗美當時跑到高樹鄉收容一些災後失親的孩子。由於承租的原址鐵皮平房，採光及通風不佳，為了讓院童擁有更舒適的居住環境和學習空間，黃麗美獲得衛福部核准全國募款，闢建新院區。然而，新建院區一波三折，最後甚至因縣府的一紙公文用字，讓慈幼陷入遭求償380萬元的窘境。

「慈幼從二○一三年開始募款，經過五年終於籌到建院款項，不過因為後續工程超出預算，所以不得已得處分一筆位於台南市安南區的土地支應，卻因屏東縣政府公文『解釋』反覆，現在面臨被買方求償違約金三百八十萬元，怎麼跟社會人士交待。」黃麗美表示。

原來，屏東縣政府對於慈幼處分土地一事，在公文中表示「已悉」，導致慈幼認為屏東縣政府已經「同意」，並取得法院核發印鑑證明；不過，屏東縣政府卻稱「已悉」並不等於「同意」。慈幼董事周明湧不解地指出，「慈幼開了六次董事會討論處分土地，我們的『認知』是屏東縣政府已經同意，沒料到縣府說變就變！」

對此，長期關懷慈幼的屏東縣議員王景山也看不下去，他認為法院會核發印鑑證明，就是認定屏東縣政府同意處分不動產，「我曾親自詢問社會處，也獲得『已悉』不代表『同意』的答案，社會處當時說內部會再討論看看，但至今沒有任何下文，公務員應該明確教導百姓該怎麼做，而非舞文弄墨刁難蒼生！」

律師梁繼澤則表示，在處分不動產要件上，慈幼顯然已符合財團法人應有的流程，屏東縣政府「已悉」的公文雖用語含糊，但財團法人既然能取得法院印鑑證明，代表法院也認為主管機關（屏東縣政府）核准，才會核發印鑑證明。「屏東縣政府卻無視法院的判斷，藉著文義刁難慈幼，如有造成權益受損，慈幼可以主張國賠救濟權利。」

為了興建新房舍，慈幼發起募款，還將捐贈人士名字堆砌成一道愛心牆。（圖／讀者提供）

▲為了興建新房舍，慈幼發起募款，還將捐贈人士名字堆砌成一道愛心牆。（圖／讀者提供）

原先收容非行少年的慈幼，如今內部空蕩蕩，令人不勝唏噓。（圖／鄭清元攝）

近十年來，屏東慈幼之家協助多名矯正機關頭痛的少年考上國立大學，因此頗受士林、嘉義和台南等地方法院法官、庭長推崇，也獲得上千名人士捐款力助，前立法院長王金平幾乎年年到訪。如今慈幼卻面臨三百八十萬元違約求償金，甚至因為縣府的烏龍調查導致「封院」，引起許多社福界一片譁然，地方人士向本刊透露，慈幼屢遭針對恐因院長活動邀約的疏失，無意間得罪民代才招致衰事不斷。

長期關懷慈幼的一名不願具名志工表示，慈幼對孩子的教育有目共睹，許多孩子成年後都還會回來探訪，面對慈幼近期遭遇一連串的風波，他指出，院長恐因活動邀約的問題得罪地方民代，慈幼才屢遭針對，甚至蒙受不白之冤。

目前支持慈幼的各界人士組成自救會，決心向屏東縣政府討回公道。針對種種爭議，屏東縣社會處長劉美淑表示，有關裁處書出現「烏龍院生」一事，社會處坦承資料錯誤，將撤銷部分錯誤行政裁罰；針對檢舉信署名遭院生踢爆並非親簽，則交由給法院調查；對於縣府公文「已悉」的解釋，社會處將與行政處法制科研議後，盡快正式回文。

慈幼輔導行為偏差的青少年有成，前立法院長王金平等善心人士連年到院探視。（圖／翻攝慈幼臉書）

▲慈幼輔導行為偏差的青少年有成，前立法院長王金平等善心人士連年到院探視。（圖／翻攝慈幼臉書）

更多 CTWANT 報導
【官毀避風港2】檢舉信有她連署　女院生：我根本沒說過那些話
【網協剝皮大法1】公僕掩護狠宰官署　撈錢細節大公開
為戲快刀落髮充硬漢　朴敘俊嚮往基努李維浪漫長髮

ET快訊
新冠肺炎比SARS難治！ 鍾南山承認「武漢沒有完全阻止人傳人
486先生真的捐了200萬！力挺陳時中部長喊：自己國家自己救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

GPS導航迷途山區「滑落水溝」駕駛慌了　泰武警連夜入山援助

運將偽造證件開小黃「深夜違規左轉林森北」　騎士直撞命危

快訊／瑞傑吸金案！北聯幫主王際平、藝人成潤「涉違反銀行法」12人遭起訴

妻越南機場「尿遁」90分鐘放生　人夫傻眼：我們才同居一週

屏東育幼院遭「清晨攻堅抓院童」被查封　知情人士爆：院長得罪民代

「我有新冠肺炎！」高雄檳榔攤遭搶　女店員這句話嚇退歹徒

貨櫃車隧道內拋錨找不到警示標誌　16分鐘後挨撞駕駛要賠83萬

林口半夜惡臭抓到了！「電玩大亨」周人蔘燒垃圾地點曝　養30隻狗狂吠警戒

白牌運將和家人發病僅隔1天　專家：少數例外

台南警方查獲檢疫落跑女　漏夜帶回繼續檢疫隔離

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

GPS導航迷途山區「滑落水溝」駕駛慌了　泰武警連夜入山援助

運將偽造證件開小黃「深夜違規左轉林森北」　騎士直撞命危

快訊／瑞傑吸金案！北聯幫主王際平、藝人成潤「涉違反銀行法」12人遭起訴

妻越南機場「尿遁」90分鐘放生　人夫傻眼：我們才同居一週

屏東育幼院遭「清晨攻堅抓院童」被查封　知情人士爆：院長得罪民代

「我有新冠肺炎！」高雄檳榔攤遭搶　女店員這句話嚇退歹徒

貨櫃車隧道內拋錨找不到警示標誌　16分鐘後挨撞駕駛要賠83萬

林口半夜惡臭抓到了！「電玩大亨」周人蔘燒垃圾地點曝　養30隻狗狂吠警戒

白牌運將和家人發病僅隔1天　專家：少數例外

台南警方查獲檢疫落跑女　漏夜帶回繼續檢疫隔離

離婚梁靜茹2個月…前夫調情納豆前女友！　「露骨對話」親暱私照被爆出

「台灣人太依賴診所」！他批「打噴嚏就看病」：根本錯誤觀念

從金融業換跑道　屏東佳冬余志忠種出「小鳥鑑定」蓮霧

夜市業績最慘掉6成…侯友宜現場直擊：新北6大紓困原則「急速寬減補平」

日公布新標準「發燒37.5度4天」再就醫　超低病識感…網怒：要傳染多少人！

阿里山花季3/10開跑！每日限1.6萬人入園　3/1起「開搶轉乘劃位」

黃偉哲說「威士特丹確診乘客沒到過台南」　高市府：未接獲指揮中心訊息

7歲遭大哥哥脫衣性騷　李依瑾「發現他真實身分」崩潰罹患3精神疾病

達爾膚股東通過配發現金股利10元　殖利率達12.1％

GPS導航迷途山區「滑落水溝」駕駛慌了　泰武警連夜入山援助

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

社會熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

林口「半夜惡臭」抓到了！電玩大亨周人蔘燒垃圾地點曝

單親媽勒斃2子女　檢方聲請羈押

小黃深夜違規左轉　騎士撞上命危

台南警方查獲檢疫落跑女漏夜帶回

老婆1年只洗1次澡！他崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔

居家檢疫失聯頻傳！台中市警局要罰了

《運轉手》真實版！雲林出現駕駛「倒車上橋」

白牌運將家人發病只隔1天　專家：少數例外

碩士生家設無菌室種「迷幻香菇」　警埋伏2個月抓人

單親媽摩鐵輕生！小姊弟遺體發現勒痕

高雄檳榔攤遭搶　女店員誆「我有新冠肺炎」

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

谷阿莫涉侵權被起訴　經調解3片商撤告

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

金鍾國調侃宋智孝：如果妳答應，就跟Gary演《超人》了

病患過完年立即上班「公司全隔離」…

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

口罩實名制一上路就去排　黃安11天後稱沒去過

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面