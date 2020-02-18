中國研究：逾3000名醫護感染新冠肺炎　湖北省佔87%

▲中國確診病例中，醫護人員佔了3000多名。（圖／路透社）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續延燒，目前中國全境確診人數已經超過7萬名，死亡人數則是1770位，其中也不乏因為協助治療而不幸感染的醫護人員，大約為3000多位。據悉，湖北和武漢是醫護人員感染最嚴重的地區，且感染和防護失敗的原因仍需進一步調查。

根據《財新網》報導，中國疾控中心新冠肺炎應急響應機制流行病學組日前在《中華流行病學雜誌》上發表了一篇論文，回顧了在2月11日之前所有病例的特徵，也是至今對新冠肺炎最大規模的研究。

▲許多醫護人員自願加入治療新冠肺炎。（圖／翻攝自新華網）



研究指出，在所有患者中，介於30到69歲的患者佔了77.8%，其中又以80.9%是輕症、51.4%為男性、22%是農民工人。而在死亡病例中湖北省的病死率為2.9%，比其他省分的0.4%高出了7.3倍。不過從不同人群來看的話，則以老年和有合併症狀的患者病死率較高，80歲以上的患者病死率高達14.8%，其他合併者患者中，心血管疾病為10.5%、糖尿病為7.3%、慢性呼吸道疾病為6.3%、高血壓為6%、癌症則是5.6%。

論文也指出，在疫情爆發開始時，許多人都聯想到SARS或MERS，因此懷疑是否有存在著 一次傳染給10人以上的「超級傳播者」，不過目前並沒有任何證據表明有醫療機構出現過「超級傳播者」；截至11日為止，中國境內遭到新冠肺炎感染的醫護人員一共有3019例，其中有6人不幸去世，而所有感染的醫護人員中，武漢占了64%，湖北省其他地方則是23.3%。

▲▼火神山醫院。（圖／翻攝央視）



論文在最後也寫道，總體來說流行曲線已經開始下降，表示了限制人員流動、減少接觸、高頻率傳播防疫訊息和動員多部門快速反應等措施，都能有效的遏止疫情，不過目前還有許多問題需要釐清，包括了新冠肺炎動物宿主、確定傳染期、識別傳染途徑和有效治療及預防。