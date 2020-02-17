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威士特丹號旅客下船觀光！高市府：26名運將居家隔離明天期滿

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▲▼ 韓市長 。（圖／記者翁進忠攝）

▲第一級第8次應變指揮中心會議。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

因應新冠肺炎，高市府召開第一級第8次應變指揮中心會議，郵輪「威士特丹號」出現首例新冠肺炎（COVID-19），船上一名83歲美國籍女子抵達馬來西亞後，被驗出冠狀病毒陽性反應，該郵輪曾在2月4日停靠過高雄港。高市衛生局表示經疫調後修正為接觸者，計程車相對是密閉空間，因此26名司機必須做居家隔離。

▲▼ 高雄衛生局長林立人 。（圖／記者翁進忠攝）

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▲高雄衛生局長林立人 。（圖／記者翁進忠攝）

高市衛生局長林立人表示，應變會議前一個多小時前，接到中央流行疫情指揮中心的通知，對於這些旅客，及辦理通關的工作人員，及服務人員，只要當天沒有戴口罩，經過調查之後就是要居家隔離14天，就是到18號，目前衛生局接到指令之後，我們即刻開立居家隔離通知書。另外，計程車相對是密閉的空間，所以計程車駕駛要居家隔離到明天18號為止。

林立人提到，公車駕駛若當天服務的過程，有帶口罩，就是自主健康管理是到18號，但是如果發現當天的服務的過程，沒有戴口罩的話，被列入居家隔離也是到明天截止。

另外，對於旅客下船之後，到了室內景點，工作人員或者一起參觀的民眾，有近距離兩公尺以內，且接觸時間15分鐘以上，請民眾主動衛生局聯繫，列入所謂的居家隔離的一個對象。但是，如果在一個戶外的、空曠的空間，遇到威士特丹號旅客，兩公尺以內的15分鐘以上的接觸，這些民眾就是要自主健康管理，也是到明天18號。

林立人坦言，確診個案到底有無有下船、下船之後到哪裡搭什麼交通工具，這些訊息都還是中央流行疫情指揮中心，這邊透過一定的管道在持續搜集當中，目前還沒有得到這方面的訊息。

同時也呼籲居家檢疫、居家隔離對象，也能夠配合政府的相關政策，加入心理輔導關懷，若是對象有心情浮躁，衛生局後續會把心理衛生工作者、心理師，加入來協助他們，幫他們一起配合度過這十四天。

經中央流行疫情指揮中心疫調後修正接觸者為，計程車司機26人(居家隔離)，海洋局、代理行、導遊、公車司機共30人有戴口罩(自主健康管理)，另高屏管制中心追管包括CIQS等港埠工作人員共142人(自主健康管理)。

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