居家檢疫就醫出新招！柯文哲推「防疫計程車」　最快本週上線

▲台北市副市長黃珊珊說明新冠肺炎疫情。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠肺炎疫情，北市副市長黃珊珊17日宣佈，台北市政府將推出「防疫計程車」，解決居家檢疫者就醫需求，希望本週定案上線，計程車參與防疫的相關損失，由災害準備金支應。

黃珊珊說，有一些居家檢疫有就醫需求，又不是發生呼吸道疾病，可能是在家中摔倒須就醫，因此請交通局協調，將成立北市防疫計程車隊，用計程車做好防疫後，讓他們自行就醫，衛生局、民政局確認必須就醫後，幫檢疫者叫防疫計程車。

黃珊珊強調，針對他們擔心的事情，像是因為載運這些人因此需要居家隔離，以及營收損失、教育訓練時間等，將由災害準備金支應，參加的司機朋友，如果因為協助防防疫受損失，北市府會補貼。

黃珊珊並補充，目前北市居家隔離29人，已經完成解列的有184人，而居家檢疫愈來愈多，到今天為止是2566人，其中有症況有6人，4人就醫，2人輕微未就醫，今日失聯的數字是0，預判居家檢疫者會愈來愈增加，如果車隊協助，他們也是防疫的第一人。

另外，針對外國旅客被趕出旅館，黃珊珊說，不是所有人都可以到中央防疫，會協調願意接受的旅館，如果收容簡易造成損失，甚至因此人員要檢疫，造成營業上損失，也可由觀傳局代為申請，相關損害可補助。

至於中小學開學部分，市長柯文哲則指示教育局演練，禮拜三前報告，必須現場演練，開學完整操作一次。

▲台中市政府日前加強計程車消毒防疫。（圖／台中市政府提供）