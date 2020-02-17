首例死亡個案追蹤！　陳時中：還有1位接觸者沒找到

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心（17）日再度公布2例確診病例，為昨天2例個案的家人。指揮中心指揮官陳時中指出，今日在新增2例確診，是昨天第19、20例的家人，針對該名死者相關接觸者的部分，目前有1位與死者密切接觸的急診人員還沒找到。

陳時中說，衛生單位於昨日進行接觸者調查時發現，案21曾於2月6日出現症狀就醫，案22則於1月28日至2月6日間出現發燒、咳嗽等症狀，兩人經採檢均於今日確診。由於案22與其他3位平時並未同住，研判是過年期間家族聚會時遭到指標個案傳染，為一起家庭群聚。

指揮中心已掌握該群聚4名個案之密切接觸者共181人，包括同住家人、非同住家人、醫療院所人員、案19載送旅客及案22職場同事等，截至目前已完成採檢176人，其中案19之同住家人均確診（案20、21），非同住家人1人確診（案22），113人為陰性，其餘檢驗中。

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指揮中心表示，會持續進行接觸者調查、追蹤、採檢及隔離，並持續針對指標個案發病14日前之行程與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，找出可能感染源。目前60位有相關接觸史的醫護沒有問題，至於在急診室裡面有相關接觸史的人員也做檢測，7位近距離接觸者中，找到6位都是陰性，但1位還沒找到。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

指揮中心強調，依現有資訊分析，一般民眾於社區感染的風險很低，大家僅須提高警覺，無須過度恐慌。並再次呼籲民衆應養成良好衛生習慣，包括肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口、做好咳嗽禮節、減少近距離與人接觸、保持環境清潔及通風等，並配合政府各項防疫措施。