驚傳8位確診患「挖穿牆逃院」…醫護開門見大洞驚呆！醫院急否認：只是疑似

▲疑似病患挖洞逃出醫院。（圖／翻攝自楚天都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，日前作為重災區的湖北省孝感市驚傳一位確診患者驚傳挖墻逃離醫院。2月16日，一張微信聊天截圖在大陸網路瘋傳，截圖上是一間病房的夾板牆壁被挖了一個大洞。有人配圖稱「某醫院有確診病人出逃」，甚至有人說「跑了8個」。

據《楚天都市報》報導，網傳的聊天截圖是一個群聊，群聊名稱為「某醫院第二批醫護戰友群」。聊天內容先是一名網友發了一張圖片，圖片上顯示，一張病床邊的隔離板牆體上有一個洞。隨後，有另一人詢問，「病人呢？」發圖片的網友回覆，「跑了，王醫生去抓了。」

2月16日晚，這張截圖在各個微信群裡瘋傳，有人配上文字稱「某醫院有確診患者跑了」，更有人傳「跑了8個」。據了解，該醫院位於孝感市，目前經過改造作為「新型冠狀病毒感染的肺炎」疑似病人的收治點。不過，16日晚，該醫院否認傳言，「是謠言」。





▲群組聊天截圖。（圖／翻攝自楚天都市報）

醫院表示，此前接收了一名患有精神疾病的疑似患者；該名患者姓王，男性，今年34歲，2月9日因發熱在孝感市第一人民醫院就診，2月10日轉到網傳圖片中的醫院隔離病區二樓226床，他既往有精神病史，入院後也出現有精神病症狀。

該醫院隨即聯繫了孝感市康復醫院會診，經過孝感市康復醫院會診後，於2月12日派精神科醫生1名入駐該醫院隔離病區，協助該患者的治療。在王男住院期間，醫院做了2次核酸檢測，結果均為陰性。

2月16日中午12時許，趁醫務人員交班之際，王男打穿夾板牆壁爬窗戶逃出病區，很快被醫護人員發現，12時20分許被制伏後重新收歸隔離病房。當日下午，醫護人員對他複查肺部CT，結果為正常，排除新冠肺炎，隨機轉往治療精神類疾病的孝感市康復醫院進行治療。