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台中新增30家衛生所共849個口罩販售點　盧秀燕感謝中央聽取地方作法

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▲盧秀燕感謝中央聽取台中作法，讓全台衛生所也能配售口罩。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕感謝中央聽取台中作法，讓全台衛生所也能配售口罩。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

全台衛生所16日起也加入口罩實名制配售行列，台中市長盧秀燕上午前往中西區衛生所了解實施首日的情形，她說，台中原本有819家健保特約藥局配售，如今多了30家衛生所，可望緩解民眾大排長龍的問題，她還說，梨山地處偏遠，是全台第一個配售口罩的衛生所，並感謝中央聽取台中作法，讓全台衛生所都能賣。

盧秀燕表示，台中市梨山地區雖然有2家特約藥局，但都位在前山，住在後山的民眾得開1個多小時才到得了，即使到了藥局也有可能賣光，白跑一趟，因此衛生局長曾梓展建議中央，讓梨山衛生所也可以配售，所以梨山衛生所是全台第一個能販售口罩的衛生所，如今中央也跟進台中市作法，讓全台衛生所都能賣，增加販售點，就能大大減緩民眾排隊或是買不到的問題。

請繼續往下閱讀...

她還說，民眾到台中市衛生所購買口罩，採取的是得來速的概念，因為衛生所平常也有一般門診、幼兒疫苗注射等工作，所以民眾在門口用健保卡刷卡、付錢就可以買，避免影響正常看診、打疫苗等工作，民眾也因為不用進入衛生所，可以少用一片口罩。

市議員邱素貞也到中西區衛生所了解實施情形，她要求市府必須每日盤點安全存量，全面提高超過1個月的口罩安全儲備量，才能迎接挑戰，打贏這場戰役。

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