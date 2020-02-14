網瘋傳「武漢燒萬具屍體」…二氧化硫破表　查核中心釐清3爭議打臉了！

▲網傳武漢焚燒上萬屍體產生大量二氧化硫。（圖／翻攝自Windy）



記者黃可昀／綜合報導

近日網上流傳一則「武漢焚燒上萬屍體」，造成空氣中二氧化硫含量異常飆升，引起許多台灣網友和KOL（意見領袖）關注、轉載。對此，台灣事實查核中心釐清3項爭議點，最後確定「此傳言為錯誤訊息」。

近日台灣網上出現一則謠言，訊息被大量轉載，「武漢大氣出現驚人濃度的二氧化硫，在燒什麼？......初步發現，要產生武漢郊區這樣數目的二氧化硫含量，需要有一萬四千具屍體被焚燒。」

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訊息中引用捷克公司「Windy」的空氣汙染數據圖，發現湖北武漢的空氣汙染嚴重超標，甚至在2月8日測出二氧化硫濃度達到每立方公尺1700微克，部分媒體報導這些氣體是「焚燒屍體」所產生，而且要達到如此高的含量，至少要燃燒1.4萬具遺體才有可能。

台灣事實查核中心14日提出報告，經查後得知，氣象網站「Windy」的空氣品質指標不是來自各地實測的數據，「準確度並不高」，且人體雖然含有硫份，但燃燒後只會轉換成「低濃度的二氧化硫」，不會達到高濃度等級，所以二氧化硫含量「不適合作為遺體焚化的判斷依據」。報告中釐清的3項爭議點如下：

1、數據圖出處？

「Windy」提供了多項空氣品質指標圖，包括二氧化碳、二氧化氮、一氧化氮、PM2.5等等，搜尋二氧化硫項目，確實能找到圖片中流傳的那張「濃度每立方公尺1700微克」的數據圖，確認圖片出處就是Windy。

2、數據圖代表什麼意思？

環保署環境監測與資訊處長張順欽向查核中心表示，Windy提供的是各國「天氣模擬預報」系統，並非採用各地監測站的實際數據，這網站的主要用途是用來觀測未來風場走向，因此數據只能當作參考，無法視為真實情況。

氣象專家彭啟明也指出，Windy的模擬資料來源是歐洲ECMWF、美國NCEP這類專業機構，他們公司本身並沒有參與模擬，因為這需要大量運算資源和專業人士。此外，武漢是中國大陸的工業重鎮，污染排放量很高，過去這段時間工廠都停工，Windy所提供的原始模擬資料，是用一般平常日的正常排放源去預測濃度，所以準確度有限，應該有頗大落差。

3、「產生武漢郊區這樣數目的二氧化硫含量，需要有一萬四千具屍體被焚燒」，是否屬實？

彭啟明表示，通常是燃燒石油、煤炭才會產生高濃度二氧化硫，一般人體燃燒後反而是產生比較多氮氧化物，就算燃燒人體時需要煤炭、瓦斯或石油燃燒加熱，也不太可能造成如此高濃度的二氧化硫。

國立中央大學環境工程研究所李崇德教授透露，燃燒遺體所排放的二氧化硫，遠低於發電或工業用的化石燃燒。此外，一個焚化爐一天能夠燃燒的遺體數量是以百為單位，不可能在一天內焚燒1.4萬具遺體，所以網傳的空氣汙染指標，並不能和遺體火化畫上等號。