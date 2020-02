蝙蝠病毒為何致命？免疫系統會促使「病毒複製+增強傳染性」

▲蝙蝠在「儲存病毒」方面很特別,因此很多病毒來自蝙蝠。(圖/翻攝自pixabay)

實習記者施怡妏/綜合報導

近年來一些嚴重的病毒感染性疾病,包括SARS、MERS、Ebola、Marburg,以及最近出現的新冠肺炎(COVID-19),病毒的源頭都指向「蝙蝠」。這其實並非是巧合,美國有專家研究指出,由於蝙蝠具有特殊抵禦病毒的免疫系統,會對感染的病毒迅速產生反應,並使病毒脫離細胞,當病毒傳播到缺乏快速抵禦能力的哺乳動物(比如人類)體內時,就會對其造成致命的傷害。

美國加州大學伯克利分校的Cara E Brook和Mike Boots等研究團隊,在eLife雜誌上發表了一篇標題為「Accelerated viral dynamics in bat cell lines, with implications for zoonotic emergence」的文章。內容指出,蝙蝠具有特殊的抵禦病毒的免疫系統,會對感染的病毒迅速產生反應,並使病毒脫離細胞。蝙蝠對病毒強大的免疫反應反過來會促使病毒更快地複製,並增強病毒的傳染性。

這種特性使得蝙蝠成為儲存高傳播性病毒的宿主庫,在進入具有不同於蝙蝠獨特免疫系統的宿主後,會反應出更強大的毒力。當病毒傳播到缺乏快速抵禦能力的哺乳動物(比如人類)體內時,病毒就會對其造成致命的傷害。

▲蝙蝠具有特殊的抵禦病毒的免疫系統。(示意圖/達志影像)

Brook表示,有部份的蝙蝠能夠產生強大的抗病毒反應,並利用抗炎反應與之來平衡,而人類的免疫系統在對抗病毒時會產生炎症反應,蝙蝠的免疫系統可以巧妙地避免這種威脅。研究人員指出,若破壞蝙蝠的棲息地,會給他們帶來壓力,牠們便會在唾液、尿液和糞便中釋放出更多的病毒,將感染到更多的動物。

蝙蝠是唯一會飛行的哺乳動物,在飛行時牠們會提高其代謝率,使自身可以達到體型相似的嚙齒動物奔跑時的兩倍。為了能夠飛行,蝙蝠似乎已經進化出一種生理機制,可以有效地清除任何產生炎症的有害分子,這也可能是蝙蝠長壽的原因,有些蝙蝠可以活40年,而同樣體型的嚙齒動物可能就活2年。