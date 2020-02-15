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杜特蒂對台硬了4天…突髮夾彎「取消旅行禁令」　菲律賓：即刻生效

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▲▼菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂前一日仍堅稱，對台相關措施「無關一中」。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

菲律賓10日深夜原本以防疫為名，對台灣發出旅行禁令；菲國總統杜特蒂原本仍無視我方抗議和反制威脅，並堅稱相關措施純粹為防疫考量，與政治因素無關。經外交部4天斡旋，菲國總統府於14日又突然改口宣布，決定即刻取消對台旅行禁令。

根據菲律賓國營通訊社PNA報導，杜特蒂發言人帕內洛（Salvador Panelo）14日在記者會上宣布，經跨部門工作小組（IATF）決議，決定取消對台灣的旅行限制，即刻生效。帕內洛強調，「任何國民現在起都可以前往台灣旅行，反之亦然」。

菲律賓衛生部10日宣布，對中國大陸和香港、澳門特別行政區實施旅行禁令，且該禁令也適用於台灣。菲律賓官方原本一再強調，相關措施與「一個中國政策」無關，而是出於預防疾病傳播的公共衛生考量。

▼菲律賓撤回僑民包機。（圖／路透）

▲▼武漢肺炎，新冠肺炎，新冠病毒，菲律賓撤回包機。（圖／路透）

帕內洛14日改口說，「由於台灣採取嚴格防疫措施，IATF同意取消對台灣的旅行限制。」報導提到，我外交部先前曾警告，假如菲律賓不願撤回對台禁令，我方可能會採取相應措施反制。

菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）受訪時則表示，由於台灣並未出現社區感染現象，因此政府沒有理由限制台灣公民入境菲律賓，與台灣外交部的威脅無關。

杜克又補充說，來自台灣的觀光客「人數很少」，也是馬尼拉當局決定取消對台旅行禁令的因素之一。他說，今年2月以來只有4萬5000名台灣旅客造訪馬尼拉，人數相當少。菲律賓觀光部則表示，由於台灣目前仍然「安全」，因此不需要擔心疫情傳播。

菲律賓總統通訊辦公室秘書安達納（Martin Andanar）則說，對於中國大陸、香港和澳門的旅行禁令目前仍有有效，但禁令不適用於菲律賓公民、菲律賓永久居民或外交使節團。安達納說，菲律賓政府目前也正評估，是否解除對澳門的旅行禁令。

外交部發言人歐江安表示，菲律賓政府於2月14日下午召開內閣會議，經跨部會討論，瞭解並肯定臺灣對防疫工作採取的嚴謹措施與努力，最終作成友我決議，宣布即刻取消對臺灣旅客的旅遊禁令。外交部對菲國政府的決定表達肯定，並對曾經協助此一正面發展的相關機關及人士表達誠摯感謝。

外交部強調，將持續向國際社會說明目前台灣疫情管控穩定，也再次向世界衛生組織呼籲，公衛防疫無涉政治，WHO應回歸專業與中立，儘速更正對臺灣的不當列示。

▼歐江安在外交部例行記者會上針對菲律賓禁台灣旅客入境說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼外交部發言人歐江安在外交部例行新聞說明會上針對菲律賓以一個中國政策禁台灣旅客入境做說明。（圖／記者湯興漢攝）

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