黑心油始祖　引爆食安風暴油行業者郭烈成重判20年定讞

▲最高法院將郭烈成判刑20年定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

引爆黑心油事件，進而造成食品安全風暴的地下油行業者郭烈成（現改名郭盈志）被控販售黑心油給「強冠公司」案，高雄高分院更二審將他重判有期徒刑20年。案經上訴，最高法院審理後，12日駁回上訴，郭烈成遭重判20年定讞。由於他另犯槍砲案件，將由檢方聲請定應執行刑。

本案因屏東縣某老農夫發現郭烈成在屏東鄉村購地設「地下油廠」，因惡臭難聞，老農多次向屏東縣政府檢舉無效後，改為自行蒐證，直到2013年8月間找上臺中市政府警察局報案，警方2014年4月轉請屏東地檢署偵辦。檢方搜索後，發現郭烈成與施姓員工，利用回收的餿水油、皮革廢油、屠宰場殘渣，混製成食用油後販售給高雄「強冠」和屏東「進威」等知名油廠，並轉賣給全台285家下游廠商，不法獲利超過4千萬元。

案件爆發後震驚社會，檢方進一步偵辦，接連引爆一連串黑心油事件。屏檢也對郭男、施男與強冠公司負責人葉文祥等人，提起公訴。其中葉文祥涉案部分，最高法院2017年9月間將葉文祥判刑17年、5年（可易科罰金）定讞，施男則被判刑1年8月定讞。

至於郭烈成涉案部分，更一審將他判刑19年4月，但經最高法院撤銷發回更審。他的部份由高雄高分院更二審審理後，改重判有期徒刑20年，並沒收不法所得650萬5980元。案經上訴，最高法院審理後，12日駁回上訴定讞。但因郭烈成另遭檢警查獲地下油行內藏有改造槍枝1把及子彈3顆，遭判刑3年6月定讞，已於2016年11月間入監服刑，因此本案定讞後，檢方將另外聲請定應執行刑。

