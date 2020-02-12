就是不妥協！雖然很苦　還是想活成令人羨慕的樣子

▲不論是工作還是生活，常常讓人覺得苦不堪言。（圖／視覺中國）



文／雖然苦，還是想活成令人羨慕的樣子

日劇《東京女子圖鑒》有兩個地方滿有意思的：女主角近三十歲時認識了一個高富帥，花了一切心思想和他交往，最後高富帥卻選擇了一個二十歲出頭、長相穿著皆甜美的網路模特兒，女主角問為什麼，男人回答他：「妳看起來太聰明，又很有自己的打算，男人通常只想選擇和傻乎乎的女人結婚。」

三十多歲時女主角又受了一點情傷，於是決定結婚。經指導，她故意穿上便宜的衣服，打扮成「好相處」的樣子去相親，很快地就挑了一個社會地位相等、其餘各方面都搭不到一起的男人結婚，她刻意對著鏡頭說：「我就是需要結婚而已，他有房，而且我們年收入加在一起有一千五百多萬日幣，不錯吧？」

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如果妳獨自在大城市裡生活，事業穩定且體面，看到這兩個情節，一定會會心一笑——是啊，不明白有什麼好催婚的，真的以為我需要幫助或督促嗎？

當你自己就能做到衣食無憂，當你不是很需要靠另一個人來替自己增值，想結婚，實在太容易了。無須計較感覺，像考慮企業合併一樣考慮婚姻，一個體健貌端、資產良好的人，怎麼可能找不到人結婚？

我身邊有太多事業經營得還不錯的事業女性，突然有一天就一聲不吭地跑去結婚了。老公也許是朋友介紹的，也許是相親認識的，也許是多年同學或青梅竹馬什麼的，總之，絕不是她們曾經心心念念的那一個。至於配偶帥不帥、有不有趣、有什麼樣的情史，就無所謂了。

這不是妥協，這是她們為自己規畫的人生中不可或缺的一步：要有穩定的家庭、可愛的子女，然後繼續做自己想做的。

相反，談戀愛的確就難了。當妳見識越多，衡量一個人的變數就越多。最開始是要相貌，然後要品格、要趣味，對品位的考評更是一門系統科學，當然，經濟能力至少也要旗鼓相當。因為談戀愛談的全是感覺，感覺絲毫不對，戀愛也分分鐘鐘灰飛煙滅。

所以，結不結婚就像喝不喝酒一樣，是一種徹徹底底的個人選擇。結婚了，是水到渠成，至少當時面對這個選項時，妳覺得沒什麼可不結的；不結婚，是妳知道妳負擔得起這種任性，就像妳負擔得起獨自買房、買車、買新款時裝一樣，放著也沒有壓力，那不如就再等等喜歡的吧。如若妳就是跟最喜歡的人結了婚，恭喜妳，妳著實擁有了令人羡慕的人生呢。

很苦呢，這一路走來。

妳也許要戰勝妳的飲食習慣，才能精瘦、健美、有線條。曾經的妳又怎麼知道，習慣了數十年的飯菜竟然全是弊大於利的高碳水化合物、高脂肪？

妳還要收拾情緒，始終盡心盡力地面對工作。

妳要坦然面對人生中所有的不告而別，無論朋友、戀人、親人。很多時候並沒有「好好說再見」這回事，必須學會少依賴一點。

對了，還要與寂寞相伴，而不是被寂寞打敗。

很苦呢，如果妳出身平凡，一切需得靠自己，又想活得充實、開闊，令人羡慕。

而且這一路還要遭遇不解、嘲諷與詛咒。

可是妳還是放不下理想與視野的吧？當妳在大學志願表上填下第一志願的時候，當妳拿著幾千塊的實習薪資也做得甘之若飴的時候，當妳仰望這城市最堂皇的樓宇，心裡想著究竟是什麼人住在裡面的時候，當妳總對無窮無盡的新表演、新餐廳、新花樣躍躍欲試的時候……妳早已下定決心，選擇這城市，選擇這生活。

至於最後是否令人羡慕？沒關係，就讓我們走一步算一步。

★本文經圓神出版授權，摘自《雖然苦，還是想活成令人羨慕的樣子》。