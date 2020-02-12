里港體育老師栽種栗子南瓜　獲產銷履歷達人

▲體育老師李文修利用課餘栽種各式美味的栗子南瓜等品系 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港鄉農友李文修在擔任體育老師之餘，種出難得一見各式美味的栗子南瓜等品系，品種有上百種，曾獲農委會產銷履歷達人，不僅安全健康，尤其 特殊品種的栗子南瓜也是全台僅有。

45歲李文修雖然當體育老師，但沒離開過農業，先前曾做過蘭花組培外銷澳洲等國家，但88水災設施都破壞，重新開始決定以種南瓜為主。目前除原耕作的1.5公頃外，前年也承租8公頃搭網室種各種瓜果，並取名「八甲田農場」。

他說，以各種品種的栗子南瓜為主，收成後再輪作絲瓜、小黃瓜、苦瓜，都有產銷履歷驗證，更重要是都與大型量販超市合作，幾乎每一條（顆）瓜果都有主人了。

分批栽種共有24區的網室，平均每一塊有3分地，李文修光設備就花了將近千萬元，且有很多大學農學院學生會來農場實習。

李文修經由曾得到產銷履歷達人的父親李明從指導，從5分地種起，從3、4種品系到現在將近100個品系，在有機質肥料補充土壤養份，不好種的栗子南瓜，每株都精力充沛、活力十足，重視疏果每株都只長8到10顆南瓜，大小比率完美，不同顏色除色系鮮豔，造型特殊可當擺飾耐貯放，簡單烹煮就能吃出美味，目前南瓜類中頂極美味。他不僅靠經驗，也是用心經營下才有今天的成果。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～