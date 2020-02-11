金管會出招祭7大新規　資產破兆元保險公司3月起要增設專業董監

▲金管會完成預告「保險業負責人應具備資格條件準則」修正草案，預計今年3月1日上路。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

為強化保險業的公司治理，並提升董事會的專業度及穩定度，金管會完成預告「保險業負責人應具備資格條件準則」修正草案，這次修正有7大重點，其中資產兆元以上的保險公司須提高專業董事比率，預計3月1日上路。

金管會完成預告「保險業負責人應具備資格條件準則」修正草案，近日將發布施行，這次共有7大修正重點，首先是明定已充任保險業負責人，而有違反本準則所定負責人消極資格條件之一者，其法律效果為當然解任。

第二是「落實競業禁止」，自然人或法人擔任保險業董監事時，自己或關係人不得同時擔任其他金融機構的董監事，不過屬於控制與從屬關係，則不在此限制。

第三是「提高專業董事人數」，資產規模達1兆元以上的保險業專業董監事人數在5人以下者，應有3人為專業董監事；人數超過5人者，每增加3人應再增加1人；專業常務董事由2人調整為3人。

第四是「自然人董事」，保險業的專業董事應為自然人，並考量董事會的多元組成，對公司治理也有助益，明定全體董事在13人以上者，專業自然人董事得為5人。不過，政府或單一法人直接或間接持有百分之百股份者，其專業董事無須為自然人。

第五，明定政府與法人的代表人或被指定代表行使職務的自然人，擔任保險業監察人時，也須適用一定親屬關係不得任同一保險業董事、經理人的限制規定。

第六，增訂保險業董事會應確實審核經理人的資格條件，並就經理人應具備良好品德、能力及資格條件的維持與適任性，負監督之責；第七，增訂保險業負責人及保險業，就其發生當然解任的事實資訊，應即向主管機關申報的義務，保險業並應通知經濟部為廢止或撤銷登記的申請。

金管會保險局表示，目前國內資產兆元以上的保險公司有8家，包括國泰人壽、南山人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽、中國人壽、三商美邦人壽與全球人壽。