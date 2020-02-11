新安東京海上產險開通旅綜險「綠色理賠服務通道」：簡化理賠程序、盡速給付保險金

▲武漢肺炎疫情影響，出入國際機場必須配戴口罩防疫。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，各家航空公司宣布航班停飛，衝擊廣大民眾差旅計畫。繼宣布所有旅遊綜合險相關商品均提供受理投保服務，新安東京海上產險11日再宣布，為確保保戶不受疫情影響理賠權益及加速受理時效，優先開通旅綜險「綠色理賠服務通道」，簡化理賠程序並盡速給付保險金。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，鑑於疫情持續升溫，若國人仍有必要出國差旅的規劃，建議民眾出國前宜做好相關風險管理，投保相關旅行綜合保險。

以菲律賓政府10日發布「對台人旅遊禁令」為例，若出發前已投保新安東京海上產險「旅綜險—選擇型商品」，發生因疫情導致原班機被取消並改搭其他航班或班機延誤達一定時間後，提供定額給付與實支實付擇一給付保險金，即原航班被取消並改搭其他航班或班機延誤達4小時以上時，定額給付6000元。

呂文泉指出，另或原班機被取消並改搭其他航班或班機延誤達6小時以上時，可選擇定額給付6000元，或最高實支實付3萬元保險金，擇一給付。

▲武漢肺炎疫情導致原班機被取消或延誤，可視情況申請保險理賠。（圖／路透社）

為體貼民眾，新安東京海上產險表示，優先開通便民且貼心的「綠色理賠服務通道」，除提供24小時受理理賠報案申請，並簡化理賠程序，增加線上理賠通路及減少線下理賠不必要的接觸，當資料齊全後，將會盡速給付保險金，免去保戶親赴理賠櫃台申辦的繁瑣等待及降低人群感染的風險。

新安東京海上產險說明，針對確診或隔離的保戶，只要透過24小時0800免付費專線、專屬旅綜險理賠信箱申請理賠，受理理賠所需理賠申請書、診斷書、醫療收據等相關文件，可先寄電子郵件至e-claim@tmnewa.com.tw，讓理賠人員審核無誤，待正本資料補入後進行賠付。

另經聯繫或顧客反應得知，申辦出險或送件顯有外出困難時，待顧客備妥資料後，由新安東京海上產險公司指派快遞前往收件，以全力守護國人生命安全及身體健康，為台灣防疫盡一份心力。

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