比SARS影響還大　陸學者評估旅遊業損失近13兆

▲學者評估，新冠肺炎疫情嚴重衝擊大陸旅遊業。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

受到武漢肺炎疫情影響，中國大陸今年春節期間實施大範圍「居家隔離」，連帶衝擊許多產業，其中，又以旅遊業影響最為巨大。北京大學旅遊研究與規劃中心主任吳必虎指出，若是以三個月絕收期減少60%，三個月恢復期減少30%來計算，大陸今年旅遊業損失接近人民幣3兆元（約台幣13兆）。

《澎湃新聞》報導，由於疫情持續的不確定性，加上中國17年來經濟結構改變，消費尤其是旅遊消費已佔據更高比重，因此疫情對旅遊業的影響已經不是2003年SARS期間可比擬。由於此次疫情爆發在春節期間，涉及的旅遊企業節後復工被迫推遲，對旅遊業直接與間接影響將呈現在春節旅遊黃金周、第一季度甚至是到一整年。

上海交通大學安泰經管學院副教授周潔如指出，旅遊業在中國大陸國民經濟佔有重要地位，據國家統計局統計，2014至2018年旅遊業對GDP綜合貢獻佔GDP比例分別為10.39%、10.2%、11.0%及11.04%。

她表示，先前各大機構預測2020年春節出遊人次將突破4.5億，較2019年春節增加8％，約為5550億元的市場規模。由於疫情的突然爆發，預測值瞬間化為泡影。

周潔如舉例，像是交通運輸渠道旅客人次大幅下滑，以及黃金周出行人數（除夕-大年初六）的減少，2019年的春節黃金周（2月4日到2月10日）七天的出行人數高達4.21億人次，今年春節黃金周，1月24日至1月30日，出行人數總共才1.52億人次，同比大降63.9%。

至於損失的金額，北京大學旅遊研究與規劃中心主任吳必虎先前接受《21世紀經濟報導》訪問時提到，「如果按照樂觀估計三個月絕收期減少60%，三個月恢復期減少30%來計算，全國旅遊業預計今年損失接近3兆元（單位：人民幣）。」