新加坡旅遊疫情一口氣提升至二級！陳時中分析關鍵原因

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應國際間持續增加新型冠狀病毒肺炎個案，中央流行疫情指揮中心今（11）日提升港澳地區以及新加坡、泰國的旅遊疫情建議等級，其中新加坡一口氣提升至2級警示，指揮官陳時中解釋，目前新加坡已經有45例，依人口計算比例偏高，且邊境並未阻斷管制，風險上相對高。

中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，其中香港已出現無明顯感染源之社區傳播及群聚；新加坡超過一半確診病例為當地感染且出現第三波傳染，並爆發輸出他國之會議群聚感染事件；泰國亦已出現未確定感染源個案及第三波傳染，但該國卻未對來自中國旅客採取相關入境管制或檢疫措施。

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基於防疫安全，即日起提升上述國家旅遊疫情建議等級，其中港澳提升至第三級警告(Warning)，民眾避免至當地所有非必要旅遊；新加坡提升至第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施；泰國提升至第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地的一般預防措施。

陳時中說明，旅遊疫情建議等級是根據每個國家城市疫情情況，逐步滾動式檢討，而新加坡人口約5~600萬人已經確認45例病例，相對與我國2300萬人確認18例，以比例上來看有些令人緊張；另外目前瞭解新加坡屬自由港、商務貿易多，且邊境未阻斷管制，相對風險高。