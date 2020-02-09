下交流道「被猛按喇叭逼車」她嚇壞！　結局尷尬神轉狂道謝：保住6千元

▲原PO以為被惡意逼車了，沒想到一切只是因為自己太迷糊 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「希望這位好心的先生是廢友。」一名女網友日前下交流道時被狂按喇叭，原以為是自己不小心做了什麼舉動，被後車視為挑釁動作，擔心對方會做出對自己不利的行為，怎料一切都只是誤會，美好的結局讓網友們表示「台灣人還是很棒的！」



「這是一篇感謝文。」一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文尋人，她表示8日時，她一路從彰化開到台中，就為了一嚐薑母鴨的美味。怎料從中清交流道下來等紅綠燈時，後方的車主不知為何猛按她喇叭，讓她當下很擔心，覺得自己遇到惡意逼車的人。

「感謝您拯救了我。」她表示，隨後該車主開到她旁邊，說完「妳車鑰匙在後車廂沒拔」後就瀟灑離去。她這才發現，自己價值6千元的鑰匙包就這樣一路在後車廂插好插滿，尷尬表示「我連謝謝都來不及說......。」

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▲還是價值6千元的名牌鑰匙包 ！（圖／翻攝自爆廢公社）

面對網友好奇「沒鑰匙怎麼開車？」原PO解釋，由於她有兩串車鑰匙同時使用，所以即使一串插在車子後面，她還是可以開。

貼文一出，網友們紛紛表示「我們之前遇到在國道上油箱蓋沒蓋的汽車，追上去想通知，結果他越開越快」、「你一開始有沒有心裡想：馬的喇叭按什麼按」、「台灣人還是很善良」、「好貼心」、「說有多ㄎㄧㄤ就有多ㄎㄧㄤ」、「你是不是本來停下來要輸贏下車」、「 我昨天開車也被叭，原來我加油不小心開到後車廂」。

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