影／村長森七七了！抗疫廣播碎碎唸怒罵「嫌命長」…網笑歪：第一rapper

▲武漢肺炎疫情肆虐。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢肺炎疫情形勢相當嚴峻，大陸多城市都宣佈封城戰疫，幾乎所有村莊宣佈封鎖。日前，一段超硬核的廣播在微博流出，因許多村民出門不戴口罩、不聽話一直出門趴趴走，大陸一村長「森七七」了，廣播喝止，「咱們村有人就是不自覺，在家坐不住，非得站大街，不過啦，活夠啦，嫌命長？」

大陸幾乎所有村莊為抗擊武漢肺炎，紛紛祭出斷路、封村、禁走親訪友等嚴格防疫措施。影片中，這位超霸氣村長在廣播中氣的大罵，「全體村民注意了，咱們村有人就是不自覺，出門戴口罩能害你嗎？非要露出大臉、大牙，就你臉白，就你臉香，在家坐不住，非得站大街，不過啦，活夠啦，嫌命長？」

他進一步說，「東家長李家短，磕著瓜子兒到處聊天，在家裡安穩的喝點水，吃點瓜子兒，能憋死嗎！」村長超怒直呼，「賤！叫你朝東你朝西，就是不要臉，電視新聞、廣播天天放，就當耳邊風，串門走親戚，扎人堆，你知道誰有沒有病，你知道誰傳染誰呀，你上人家家裡去，你知道人家歡迎你啊，人家是不好意思攆你，別太拿自己當回事兒，其實你無所謂！」

最後，村長警告，「明天啊，誰在亂跑亂逛，就打電話隔離起來！」

影片一處，網友紛紛笑翻了，狂讚村長是第一rapper，「好好講都不聽，非得這樣」、「好洗腦」、「一開口就知道是老江湖了」、「這個聽完渾身太舒暢了，我都忍不住翩翩起舞」、「話糙理不糙」、「他應該是新說唱2020冠軍。」、「有魔性，但好爽哈哈哈哈哈」。