「賊星該敗！」偷堆高機路旁等貨車載運　巡警趕抵人贓俱獲

▲桃園市警局楊梅分局7日深夜在新屋與觀音交界處查獲羅姓男子竊取堆高機，在路旁等大貨車載運出售被員警人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子7日在新屋區某工地竊取一輛堆高機，當晚找來大貨車準備載運給某資源回收業者出售牟利，員警巡邏經過時發現深夜怎有堆高機停放路旁，員警根據情資查出正是失竊堆高機，發現羅男神色慌張，下車盤查後當場人贓俱獲，沒過多久，開大貨車的何姓男子也到場，羅男聲稱大貨車再過幾分鐘就到場，怎知被警方捷足先登？全案依竊盜罪與贓物罪將羅與何移送偵辦。

楊梅警分局指出，7日接獲新屋區新華路某工地負責人報案指稱，停放工地堆高機遭竊，當時疏忽將鎖匙放在堆高機車內，可能讓竊賊有機可趁，新屋分住所所長郭汶煒調閱失竊工地附近天羅地網監視器追查堆高機可能去處。

▲桃園市警局楊梅分局7日深夜在新屋與觀音交界處查獲羅姓男子涉嫌竊取堆高機，與大貨車何姓駕駛被員警當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

7日深夜，員警巡邏經過新屋區與觀音區交界處時，郭汶煒發現路旁怎有一輛堆高機停放路旁，且這部堆高機與遭竊類型相同，同時發現車旁有羅姓男子神色慌張，員警立即停車盤查，未久，一輛大貨車停靠路旁，何姓駕駛下車才發現羅男正被員警盤查。

羅姓男坦承竊取堆高機，正在路旁等大貨車來載堆高機至資收場賣，何姓駕駛開大貨車前來載運，沒想到員警卻捷足先登，何姓男子到場後也坦承準備載運堆高機，員警手到擒來將羅、何2人帶回分駐所偵訊，分別依竊盜與贓物罪嫌送辦。

楊梅分局長林信雄表示，新屋所長郭汶煒等3名員警落實刑案查緝勤務，克盡職責尋獲民眾失竊車輛，在最短時間將犯嫌繩之於法值得嘉勉，也呼籲車主停放車輛時，切勿在車內放置鎖匙等不必要物品，以免讓歹徒有機可趁。

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