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武漢肺炎防疫再升級　陸委會：2/10起暫停兩岸海運客運直航

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▲▼中遠之星「浙江台州玉環-台灣基隆」航線客貨輪，從台灣基隆港出發後，於浙江省台州玉環市大麥嶼港停靠，乘客下船。（圖／記者陳政錄攝）

▲中遠之星「浙江台州玉環-台灣基隆」航線客貨輪。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／台北報導

陸委會今（8日）表示，基於防疫優先，中央流行疫情指揮中心8日宣布自109年2月10日起，暫停兩岸海運客運直航航線及航班，包括麗娜輪、海峽號及中遠之星，未來視疫情狀況再評估復航，相關機關將儘速完成暫停兩岸海運客運直航之相關準備。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

大陸新冠狀病毒肺癌疫情延燒，陸委會表示，考量疫情已邁入高峰期，中國大陸7日已宣布80個城市實施封城等「封閉式管理」，經綜合考量防疫需要，進一步決定自10日起暫停兩岸海運客運直航，並將由交通部依規定處理後續事宜。

▲平潭兩岸直航高速客滾船「海峽號」。（圖／平潭海事局）

▲平潭兩岸直航高速客滾船「海峽號」。（圖／平潭海事局）

陸委會說明，目前航行兩岸海運直航的船舶包括，麗娜輪、海峽號及中遠之星。據統計，108年兩岸直航客運量計約25萬人（含直航包船人數），佔我國兩岸海運客運量228萬人的11%，其餘近9成兩岸海運客運量均經小三通運送。

據了解，中央流行疫情指揮中心於4日決議「入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口」，並宣布自6日起「國際郵輪禁止靠泊我國港口」。有鑑於此，陸委會宣布10日起「暫停小三通客運船舶往來」，未來將視情況決定復航時間。
 

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