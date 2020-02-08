譚德塞批一般人「錯誤用口罩」造成短缺　WHO：對健康人不是都有用

▲譚德塞點出口罩短缺的問題。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7日在日內瓦表示，全球出現口罩等防護用品嚴重短缺的現象，使得對抗新型冠狀病毒的努力受到阻礙。他還指出，不是第一線醫療人員的民眾，「普遍都不當使用」這類防護產品。

《衛報》報導，譚德塞呼籲各國，不要囤積中國醫療人員急需的防護用品，他不忘讚揚只向醫療單位提供外科口罩的企業。衣索比亞籍的譚德塞指出，供應鏈的進度已延遲4到6個月，目前全球正面臨個人防護裝備的嚴重短缺，需求比正常水平高出100倍，價格也高出20倍，多數的一般民眾不當使用這些產品，造成情況惡化。

WHO估計，對抗疫情最前線人員所需要的口罩數量，大約占全球醫用口罩供應量的7到10％，甚至更多。譚德塞表示，防護產品的庫存有限，全球口罩與防毒面具的數量，現在不足以滿足WHO與其夥伴的需求，同時，WHO也會避免確診人數較少的國家囤貨，「我們必須確保送到最需要的人們手上，送到最需要的地方。」

譚德塞呼籲，最重要的是醫療人員優先，接下來才是生病或是照顧患者的民眾。他希望國際間合理運用物資，重新平衡市場，「在守護彼此的安全方面，我們都有其責任。」

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）也表示，大眾對於防護產品的巨大需求，造成囤貨、哄抬價格的現象，整個供應鏈都被打亂。他還指出，針對一般健康的民眾，口罩並不總是有用，「口罩不一定能保護你，但如果你罹患疾病，口罩確實能避免你感染他人。」萊恩直言，有些人在街上甚至戴著N95或其他醫療人員需要的口罩，「如果你見到一般的市場充斥著N95類型的口罩，醫師與護理師卻沒有，那就有問題了。」