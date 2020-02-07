芬蘭延長「爸爸育嬰假」至7個月　孕婦可在預產期前休1個月有薪假

▲芬蘭34歲全球最年輕總理馬林（Sanna Marin）。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

以女性為主導的芬蘭政府擬定計畫，男性有薪育嬰假將會延長至將近7個月，和媽媽們一樣長，鼓勵爸爸們多花一些時間陪小孩。衛生與社會事務部長佩科寧（Aino-Kaisa Pekonen）表示，「這項改革將可以改善雙親間的平等地位，並且讓多元家庭生活更輕鬆，更加公平地分配家庭角色也可以降低離婚風險。」

根據《太陽報》報導，除了男性有薪育嬰假將會延長至將近7個月之外，雙親可以不必同時使用育嬰假，因此雙薪家庭可以維持其收入達14個月，目前是11個半月。

此外，孕婦可以在預產期前休一個月有薪待產假，單親父母則可以使用雙親的育嬰假額度。該政策為雙薪家庭的父母提供了每人164天的休假時間，但他們可以轉移自己育嬰假額度中的69天給對方，單親父母總共可以獲得328天的時間。

在2010年至2018年之間，新生兒數量下降了大約五分之一之後，芬蘭政府希望提高其出生率，透過仿效鄰近國家瑞典和冰島，增加新手爸爸的假期，鼓勵生育，以及促進性別平等。

這項社會改革是芬蘭總理馬林（Sanna Marin）領導的中間偏左政府一項重要的里程碑，她也表示會繼續將「性別平等」放在優先要務，希望各州和公司做更多的工作，以確保婦女受到公平對待。