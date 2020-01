多陪家人　最幸福城市芬蘭新總理提倡「做4休3」或一天6小時

▲莎娜馬琳(Sanna Marin)在12月上任芬蘭總理。(圖/路透)

實習記者崔子柔/綜合報導

偏左翼社會民主黨出身的芬蘭新總理莎娜馬琳(Sanna Marin)日前提出對工時制度的新觀念,建議每周工作4天或每日工作6小時,主要希望工作者能有更多心力在家庭中。芬蘭人非常注重生活步調,也不相信「工時越長效率越高」,是「2019年全球最佳工作生活平衡城市排行榜」(Cities for the Best Work-Life Balance 2019)榜首。

綜合外媒報導,34歲的馬琳是全球最年輕的總理,時常在IG上發出女兒艾瑪(Emma)的生活照。馬琳擔任運輸部長時就曾提倡縮短工時,希望工作者有更多時間用在「愛人、家人、興趣等其他領域」。

在 Instagram 查看這則貼文 Sanna Marin(@sannamarin)分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 25 日 上午 9:00 張貼

▲馬琳常在IG分享與家人的生活。(圖/翻攝自instagram/@sannamarin)

教育部長、政黨左翼聯盟領袖安德森(Li Andersson)對此表示支持,「這不代表是用女性觀點在管理,而是實行對選民的承諾,讓芬蘭的民眾減輕工作量很重要。」

全球各地都出現縮短工時的聲浪,瑞典在2015年已實行一天工作6小時的制度、日本微軟公司去年讓旗下2,300位員工周休三日,兩者都發現生產力有明顯提升。

英國工黨在去年9月提出10年內會達到每周32小時工作時間的政見。法國現行每周工時為35小時,比2000年減少4小時。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗!

▼馬琳旗下的19位內閣部長中有13位是女性,被稱為「女力內閣」。(圖/翻攝自instagram/@sannamarin)