被指「黑心代言」多項商品　潘懷宗告姚文智敗訴確定

▲潘懷宗被說黑心代言，求償敗訴確定。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市議員潘懷宗，2016年間與前立委姚文智競選立委，當時姚文智製作文宣，說潘懷宗「黑心代言」多項商品，潘懷宗認為名譽受損，提出民事損害賠償訴訟，求償60萬元並登報道歉。一二審均判決潘懷宗敗訴，潘上訴第三審，最高法院7日駁回他的上訴，潘懷宗敗訴確定。

判決指出，姚文智在立委選舉期間召開記者會並製作文宣，指潘懷宗「黑心代言頻出包，閃躲不用道歉？」、「2005年7月參加中華人民共和國抗日戰爭勝利60周年活動，2015年九三閱兵，你有沒有和連戰、郁慕明一起去參加？」。潘懷宗不滿，提出訴訟請求賠償。

潘懷宗指出，他代言的3項產品，洗髮精是在2015年7月間結束代言，但衛福部是2016年2月間才公告禁用「雌激素」；況且該產品也在公告禁止前，就已經修改配方，並未受罰。另外淨水器則是因廣告不實挨罰，商品品質並無問題；台糖鈣股力則從未受罰。至於說他參加閱兵的部分，則是將他塑造為穿梭兩岸、遮遮掩掩的候選人，損害他的名譽，因此請求60萬元的賠償，並要求登報道歉。

一二審法院均未判准，其中二審高等法院調查後發現，潘懷宗代言的洗髮精所含成分ESTRADIOL對人體健康及環境生態有害，已經政府公告。另外淨水器、鈣股力之廣告有誇大不實之情，淨水器遭裁處100萬元罰鍰；鈣股力則經食藥署及臺南市政府認定廣告中所引用「9周減少78％骨質流失」之廣告內容，並未表明此係經動物實驗之結果，而有誇大效果誤導消費者，及宣稱保健功效超出許可範圍，違反《健康食品管理法》第14條第1項規定。

因此二審認定姚文智所言，乃悠關民眾健康權益甚鉅，自屬可受公評之事項，且未超出合理評論範圍，因此判決姚文智免賠。潘懷宗上訴第三審，最高法院審理後，7日駁回上訴確定。