Google地圖15週年換新裝　新增5分頁存取功能

▲Google地圖圖標改版了。（圖／翻攝自Google官方部落格）

記者邱倢芯／台北報導

Google今（7）日宣布，為了慶祝Google地圖15歲，因此根據使用者的意見回饋推出了全新介面和產品更新。即日起，使用者可以開始體驗新的Android或iOS版Google地圖應用程式；新版地圖將內建「探索」、「通勤」、「已儲存」、「貢獻」和「最新動態」5個分頁，讓使用者輕鬆存取需要的功能。

這5個分頁最主要的功能分別是：

探索：透過「探索」分頁，使用者可以找到全球約2億個地點（包括餐廳、附近景點和城市地標）的相關資訊、評分及評論等。

通勤：無論是搭乘汽車還是大眾交通工具，「通勤」分頁都能替使用者找出最有效率的路線。設定好每日通勤路線，即可取得即時路況更新、交通時間和替代路線建議。

已儲存：根據統計，目前Google地圖使用者已在Google地圖上儲存超過65億個地點，不管是鎮上新開的麵包店，還是未來旅行想去的知名餐廳都可儲存。現在，使用者可以直接在「已儲存」標籤內瀏覽所有儲存地點、尋找並規劃即將到來的旅行，並和大家分享去過且推薦的地點。

貢獻：每年有好幾億使用者提供資訊，協助Google地圖持續更新資訊。有了新的「貢獻」標籤，使用者可以輕鬆分享當地知識，像是道路或地址、遺漏地點、商家評論和照片等詳細內容。每個貢獻都有可能在他人未來認識新地點及安排行程時發揮用處。

最新動態：全新「最新動態」分頁提供熱門趨勢動態消息，以及當地專家和發布商（例如：The Infatuation）推薦的必訪景點。除了探索新地點、儲存內容及分享建議，使用者還可以直接透過即時通訊向商家洽詢相關資訊。

另一方面，Google地圖圖示也改版了；Google希望以嶄新風貌慶祝Google在世界地圖繪製任務上的進展。新圖示以「圖釘」為靈感，因為從一開始釘選地點就是Google地圖的重要功能之一，而且也能傳達出Google地圖從協助使用者前往目的地，到幫助探索新地點及各種體驗一路走來的轉變。