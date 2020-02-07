藥局囤積97萬片口罩被抓包　老闆曝「進貨關鍵」說話了

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎導致台灣發生「口罩荒」，法務部調查局日前接獲民眾檢舉，指稱新北市有一間藥局大量囤積口罩，甚至出現疑似哄抬價格、販賣黑心口罩等情形。遭檢舉的藥局溫姓老闆表示，廠商賣給他一盒就要300元，「我賣一片就賺1塊錢，被人家講我黑心啦，我實在是有點難過。」

▲調查局稽查後在藥局倉庫發現確實有大量口罩。（圖／翻攝調查局）

調查局日前接獲民眾檢舉，新北市有一間藥局大量囤積口罩，他們稽查後在藥局倉庫發現確實有大量口罩，包含沒有中文標示口罩239箱（47萬8千片）、N95口罩2萬2千多個；繼續向上稽查上游進貨廠商，發現上游公司庫存口罩46萬6000片，N95口罩3990片，兩地總計查獲97萬多片口罩。

遭檢舉的藥局溫姓老闆表示，「有人說我囤貨哄抬價格，這其實都是錯誤的，今天廠商賣我一盒300塊，我賣一片就賺1塊錢，被人家講我黑心啦，我實在是有點難過」、「這個1塊錢，我必須要付水電費、員工費用，總總的必要費用，我一片賣1塊錢，其實是虧損的。」

▲溫姓藥局老闆出面喊冤。（圖／東森新聞）

溫姓老闆透露，他目前也聯繫不到上游廠商負責人，傳訊息也一直都未讀未回，希望廠商能讓他退貨，若不給退貨將研擬提告。遭稽查的上游廠商向稽查人員供稱，他們的口罩都是從大陸進口的，但無法提出醫療器材輸入許可證明、相關進出口報單、產品說明書等證明文件。

新北地檢署表示，現場查獲一般口罩94萬4,000片、N95口罩2萬6,070個，全部交由新北衛生局清點封存，全案將依違反藥事法，涉嫌未經核准輸入、販賣醫療器材等方向持續偵辦。

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