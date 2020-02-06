密切接觸者拒隔離！　溫州女猛揮菜刀「進來就砍」...年輕輔警慘濺血

▲警方盾牌被坎爛。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江溫州一位孫姓女子因是武漢肺炎的密切接觸者，卻拒絕去集中隔離，在5日警方找上門時，手裡高舉菜刀，並叫囂「進來就砍」，隨後還將身邊桌子砸向民警、輔警。3名警方隨後合力將其制服，但身上也掛了彩，那把菜刀不僅帶有血跡，連刀柄都被砍斷。

▲女子抗拒防疫隔離 。（圖／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，孫女因是疫情的密切接觸者，要被送去集中隔離。民警郭揚帆5日上門勸導，但她不配合防疫工作，拒絕定點隔離，並揚言持刀威脅。隨後派出所值班領導葉挺榮和民警丁黃雷趕至現場，向情緒激動的孫女反復說明情況，其作為疑似病例密切接觸者，按照關規定必須至集中隔離點接受醫學觀察。

孫女再度拒絕後，警方將盾牌，鋼叉與防疫防護措施快速裝備就緒，上樓靠近處置。這時，孫女已躲進房間內，把門倒鎖，雙方溝通無效後，民警強制破門，發現女子門後事先準備一個大櫃子頂著門，推門進去只能推一半開，女子手里高舉菜刀，並叫囂進來就砍。

▲菜刀。（圖／翻攝自紅星新聞）

報導稱，孫女不但不聽勸導，多次拿菜刀猛烈地砍向民警、輔警，還將身邊桌子砸了過去。這時民警郭揚帆第一個衝上去，輔警徐攀、民警丁黃雷緊跟著也衝入房內，合力制服該女子。目前，孫女已送至鹿城區集中防疫隔離點，待隔離結束將對其涉嫌妨害公務的行為追究刑事責任。

▼ 孫女被制服。（圖／翻攝自紅星新聞）