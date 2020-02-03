瘋電影／我們的7日戰爭　發動戰爭不見得能達到目的

文／賴賴

瘋言瘋語：

開頭看有點孩子氣，反對父親的決定便離家出走，這種設定其實還滿不負責任的，討好孩子卻不顧後果的意氣行事，看著電影有許多非常危險，若是發生在真實生活，簡直是捏一把冷汗，千萬有任何想法，都不要用偏激的方式去表達，聰明一點的方法還是有。

電影的概念要傳達的是，長大不要變成自己討厭的那種大人，孩子的純真正直和無私的天性，是上帝的恩賜，但是長大以後，為了利益不斷扭曲自我價值，妥協後迎合了利益優先考量所產生的謊言欺騙自私自利，妥協的越少當然獲得的金錢數就少，相對的社會地位也相對不高，善良的人被邪惡操弄，這是全世界共業，但誰能逃過物質誘惑呢？

電影中的孩子誠實的面對自己的缺陷和弱點，勇敢坦白恐懼，全力幫助一個陌生孩子，這些價值都不是金錢買得到的，是否就不值錢？概念很好，但是或許可以指引聰明的方法，並導正這個造成社會混亂的錯誤是不可取的，才是完整的劇本編寫。



片 名：我們的7日戰爭

英文名稱：Seven Days War

類 型：動畫、劇情

上映日期：2020-01-23

片 長：01時28分

導 演：村野佑太

演 員：北村匠海 、 芳根京子(Yoshine Kyoko) 、 宮澤理惠

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：海樂

劇情大綱

總是一個人讀書的鈴原守（北村匠海 配音），他的談話對象是和他一樣的歷史狂熱愛好者聚集的聊天室成員。「青春時代是人生的解放區哦！」在這個平均年齡超過60歲的地方，成員也半開玩笑地支持著為戀愛煩惱的守。



他單戀對象是住在隔壁的青梅竹馬千代野綾（芳根京子 配音）。但綾由於身為議員的父親之故，即將於一週後搬到東京。「至少，想在這座城市迎來17歲的生日啊！」聽了無所適從的綾的真心話，守不假思索地宣告「那就逃走吧……！」



以綾的好友山咲香織為首，開朗的人氣王緒形壯馬、總是情緒高漲的阿久津紗希、秀才本庄博人也都參與了這次逃亡行動，雖然夢想著兩人私奔的守對此有些失望，但這毫無疑問是一個特別夏天的開始。以老舊煤炭工廠為秘密基地，賭上青春的7日戰爭即將展開……！

▲暗戀青梅竹馬同學，竟然想離家出走。

▲為了不願離開故鄉轉學東京，大家一起幫女同學做戰。

▲女同學的父親原來要去東京擔任議員接班人。

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