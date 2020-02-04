瘋電影／青春催落去　做對的事情永遠不嫌晚

文／賴賴

瘋言瘋語：

馬東石這部片不錯看，集合了電影B咖講了一個小人物改邪歸正，年輕人找到方向的故事，劇情設計溫暖，富人情味，就算是不好的際遇發生，只有有親情友情的支持，什麼困境都可以一起面對，所以小人物非常重視群聚的力量，只有人與人團結一起，沒有度不過的難關，很好看說。

故事簡單，劇情流暢，有馬東石，必有打鬥，但是現在已經不再是動作片的設計，而是就劇情需要的出場，沒有過度誇張的打群架，小成本電影，卻有不錯的效果，很適合台灣編劇參考的劇情模式，其中馬東石唱TWICE很搞笑，只不過電影沒有簡到周子瑜，所以看不出來是TWICE。



片 名：青春催落去

英文名稱：Start-up

類 型：劇情

上映日期：2020-01-17

片 長：01時42分

導 演：崔正烈

演 員：馬東石(Ma Dong-Seok) 、 朴正民 、 丁海寅 、 廉晶雅(YUM Jung-ah)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

叛逆少年澤日（朴正民 飾）不顧一切地離開家，無視於要求他上大學的母親（廉晶雅 飾）。他在陌生的地方，意外成為了一家中國餐館的外送員，遇見了神祕的短髮廚師「巨石哥」（馬東石 飾）。另外，澤日的朋友尚弼（丁海寅 飾）則到地下錢莊工作。起初以為賺大錢很容易的尚弼，很快地就發現自己在面對意外情況時感到十分痛苦……兩名不懂事的少年，在遇見「巨石哥」後能順利長大成人嗎？

▲清貧兩好友，各自為賺錢奔走。

▲武功高強的廚師，不敢打外人只會打男主。

▲排球校隊的老母，一掌下來總讓人受傷。

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