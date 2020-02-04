　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／青春催落去　做對的事情永遠不嫌晚

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼青春催落去。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

馬東石這部片不錯看，集合了電影B咖講了一個小人物改邪歸正，年輕人找到方向的故事，劇情設計溫暖，富人情味，就算是不好的際遇發生，只有有親情友情的支持，什麼困境都可以一起面對，所以小人物非常重視群聚的力量，只有人與人團結一起，沒有度不過的難關，很好看說。

故事簡單，劇情流暢，有馬東石，必有打鬥，但是現在已經不再是動作片的設計，而是就劇情需要的出場，沒有過度誇張的打群架，小成本電影，卻有不錯的效果，很適合台灣編劇參考的劇情模式，其中馬東石唱TWICE很搞笑，只不過電影沒有簡到周子瑜，所以看不出來是TWICE。


片　　名：青春催落去
英文名稱：Start-up
類　　型：劇情
上映日期：2020-01-17
片　　長：01時42分
導　　演：崔正烈
演　　員：馬東石(Ma Dong-Seok) 、 朴正民 、 丁海寅 、 廉晶雅(YUM Jung-ah)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

叛逆少年澤日（朴正民 飾）不顧一切地離開家，無視於要求他上大學的母親（廉晶雅 飾）。他在陌生的地方，意外成為了一家中國餐館的外送員，遇見了神祕的短髮廚師「巨石哥」（馬東石 飾）。另外，澤日的朋友尚弼（丁海寅 飾）則到地下錢莊工作。起初以為賺大錢很容易的尚弼，很快地就發現自己在面對意外情況時感到十分痛苦……兩名不懂事的少年，在遇見「巨石哥」後能順利長大成人嗎？

▲▼青春催落去。（圖／yahoo）

▲清貧兩好友，各自為賺錢奔走。

▲▼青春催落去。（圖／yahoo）

▲武功高強的廚師，不敢打外人只會打男主。

▲▼青春催落去。（圖／yahoo）

▲排球校隊的老母，一掌下來總讓人受傷。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
醫護人員8小時「一口水都沒喝」　忙到腰都彎了無法挺直
湖北一夜64死！陸武漢肺炎確診破2萬　貴州1月女嬰染病
柯文哲洩台商隔離地點　陳時中重話狠嗆：別為突顯自己造成恐慌
首批武漢247人包機「搭乘價格」出爐　第二批2/5回台？陸委
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／青春催落去　做對的事情永遠不嫌晚

瘋電影／我們的7日戰爭　發動戰爭不見得能達到目的

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

武漢台人3日晚搭陸籍航空返家　首批撤200位擬定全程隔離SOP

瘋電影／青春催落去　做對的事情永遠不嫌晚

瘋電影／我們的7日戰爭　發動戰爭不見得能達到目的

香港出現首例武漢肺炎死亡病例！　39歲男肌肉痠痛...一周不治身亡

朱學恒憂口罩實名制再現缺貨潮　後悔早把「替代品」送人

湖北女孩遺書「我死不瞑目」！爆隔離區「人間地獄」　生死邊緣掙扎實錄　

武漢肺炎疫情持續蔓延　NBA強烈建議人員不要前往中國

穩定口罩價格…「安定民心」天天上火線說明！他給政府肯定：已經很努力

「你可以停止嗎？」史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷…直接換中國發言！

口罩7天限買2片　黃珊珊：樂見中央徵用、配給合一

梵蒂岡送70萬口罩到中國　方濟各：正在為死者祈福

北東變天！鋒面通過...3縣市大雨特報　玉山、合歡山今明可能下雪

北投新建案開門見廟、開窗貼樹　風水問題？未蓋好就法拍

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

名家熱門新聞

做對的事情永遠不嫌晚

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

夢到貓咪代表什麼意思呢？

生老病死都靠錢支撐如果不夠呢

內褲變小可愛　大B妹噴血示範

高風險的婚前單身派對

《裸屍》真實事件改編

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

老王：男人想要的性愛

發動戰爭不見得能達到目的

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

超市火鍋肉片變出5道美味料理

更多熱門

相關新聞

發動戰爭不見得能達到目的

發動戰爭不見得能達到目的

他單戀對象是住在隔壁的青梅竹馬千代野綾（芳根京子 配音）。但綾由於身為議員的父親之故，即將於一週後搬到東京。「至少，想在這座城市迎來17歲的生日啊！」聽了無所適從的綾的真心話，守不假思索地宣告「那就逃走吧……！」

拚了命也要傳達停戰命令的准下士

拚了命也要傳達停戰命令的准下士

當武器不再致命世界和平就近了

當武器不再致命世界和平就近了

馬東石手插腋下甩頭「太過分惹」！

馬東石手插腋下甩頭「太過分惹」！

關鍵字：

瘋電影青春催落去賴賴馬東石(Ma Dong-Seok)朴正民丁海寅廉晶雅(YUM Jung-ah)

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

247武漢台商回家　獨漏懷胎七月的她

快訊／杭州凌晨宣布封城！　採最嚴禁令

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

21歲男離奇爬上區間車　下半身觸電燒焦

女師求愛男同事：想和你一起去做…

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面