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搶先美國藥廠申請專利？　大陸國家衛健委回應：我們也正在關注

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▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲武漢肺炎治療用藥專利引發爭議。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎疫情成為全球關注焦點，如何治療病患也成為各國討論重點，美國專家日前發現瑞德西韋（Remdesivir）對治療患者有效。不過，中國武漢病毒所卻於4日在官網公佈此項研究成果，並稱已申請專利。對此大陸國家衛健委今（日）也回應了。

根據「北京日報」報導，大陸國家衛健委5日召開記者會，介紹醫療物資保障的生產、調度、進口等相關工作最新進展，以及新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）解讀。

有記者提問，瑞德西韋最近引起大家關住，進入了三期臨床，在臨床試驗中達道怎樣的效果，才能考慮大範圍應用到病人身上？藥物的問題昨天已經進行了一定的回應，藥物從基礎研究到進入臨床，有它既定的路徑，所有的過程都要完全符合國家關於藥物審批的過程。

▲新型冠狀病毒樣貌,武漢肺炎。（圖／路透）

▲武漢肺炎新型冠狀病毒樣貌。（圖／路透）

而記者第二個問題，之前武漢病毒研究所發現這種藥物是有效的，但是為什麼沒有第一時間進入到臨床，而是選擇首先發論文、申請專利？衛健委則回應，對此，「我們也正在關注相關情況」

中國科學院武漢病毒研究所4日在官網上貼出公告指出，部門與軍事科學院軍事醫學研究院國家應急防控藥物工程技術研究中心展開聯合研究，在抑制2019 新型冠狀病毒藥物篩選方面取得重要進展，相關成果已發表在學術期刊《細胞研究》（Cell Research）上。

公告還聲明，「在上述具有抗2019新型冠狀病毒作用的藥物中，我們對於國內已經上市並能夠完全實現自主供應的藥物磷酸氯喹，不申請相關專利，以鼓勵相關企業參與疫情防控的積極性；對在我國尚未上市，且具有知識產權壁壘的藥物瑞德西韋，我們依據國際慣例，從保護國家利益的角度出發，在1月21日申報了中國發明專利（抗2019新型冠狀病毒的用途），並將通過PCT（專利合作協定）途徑進入全球主要國家。」

不過國際醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）早前發表多篇關於2019新型冠狀病毒病例的論文，其中一篇介紹了美國首個確診病例接受瑞德西韋等藥物治療的過程。

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