防疫照顧假不給薪　賴香伶研議修就保法給付照顧者津貼

▲賴香伶。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

受到新型冠狀病毒疫情影響，勞動部宣布實施防疫照顧假，行政院人事行政總處也拍板公務員可以請14天的防疫照顧假，但只給假不支薪。對此，民眾黨立委賴香伶5日受訪時建議，應針對需要請防疫照顧假的職員進行調查，視需求給予有薪假或津貼，不要只有「給假不給薪」一種方式，此外，她將提出修法版本，以性別工作平等法的家庭照顧假做為援引依據，並修正就業保險法，將防疫照顧者納入給付對象。

賴香伶表示，她肯定中央對於防疫的心力，但政府機關裡面包含公務員以及適用勞基法的員工，以現行政策來看，公務員是給假不給薪，但有七天給薪的家庭照顧假，勞工則沒有，形成一個機關有兩種制度，她認為應審慎一點，可以先針對有12歲以下兒童的職員進行調查，再確認這些需求還有什麼方式可以協助，最後仍需要請假者，決議給薪或給津貼，不要只有「給假不給薪」的政策作為唯一方式。

賴香伶認為，就像民營企業一樣也會先做調查，才知道哪些職員有需要，看公司有哪些配套措施協助，人事行政總處是可以多做一步。

賴香伶表示，目前黨團沒有決議要提出整套防疫特別條例或紓困條例，但她將研議提出性別工作平等法、就業保險法修法，延長原先七天的家庭照顧假，並將防疫照顧者納入給付津貼對象。