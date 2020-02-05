讓家長有選擇機會　教育部長喊話：私幼家長也應有防疫照顧假

▲幼兒園開園。（圖／記者許宥孺攝）

記者崔至雲／台北報導

因應武漢肺炎，政府日前宣布，高中職（含）以下學校開學日延後2週，勞動部也同時公布，若家中有12歲以下須照顧的學童，家長可以請「防疫假」，但部分私幼幼家長反映，就讀私幼孩童的家長是否也可請「防疫假」？教育部長潘文忠今（5日）指出，教育部這兩天已與指揮中心及相關部會研議，應讓家長有選擇的機會，讓私幼家長也適用12歲以下防疫照顧假。

潘文忠表示，確實有很多私立幼兒園都已經在春節後開學，但有些家長因為孩子的身體狀況，希望可以進一步照顧，因此，這兩天已經跟防疫中心以及相關的部會討論，若有12歲以下孩童需要家長照護，同樣適用防疫照顧假。

請繼續往下閱讀...

▲潘文忠指出，應讓家長有選擇的機會，讓私幼家長也適用12歲以下防疫照顧假。（圖／記者崔至雲攝）

對於私幼家長是否有「防疫假」可使用，勞動部昨日表示，目前高中職（含）以下學校開學日延後2週，而這其中也包含公立幼兒園學童，因此家長若是有需要照顧孩童，可請防疫照顧假，而目前私幼已經開學，因此不能用基於防疫的需求請防疫照顧假，如果私幼家長有照顧需求，可以以7天的家庭照顧假，或是特別休假、事假的方式辦理。